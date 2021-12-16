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Общество16 декабря 2021 5:00

Что произошло за ночь 16 декабря в Краснодарском крае: «Золотая судья» Елена Хахалева сбежала из России от уголовного преследования

Что произошло за ночь 16 декабря в Краснодарском крае
Юлия ЧУБАКОВА
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Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Что произошло за ночь 16 декабря в Краснодарском крае.«Золотая судья» Елена Хахалева сбежала из России от уголовного преследования.

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