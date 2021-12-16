Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Что произошло за ночь 16 декабря в Краснодарском крае.«Золотая судья» Елена Хахалева сбежала из России от уголовного преследования.

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Водителю Ксении Собчак, устроившему смертельное ДТП на дороге в Сочи, предъявили обвинение.

Более 70% жителей Сочи прошли вакцинацию от коронавируса

Жителю Краснодарского края, сделавшему специальный «лифт» для жизни без пандусов, изменили группу инвалидности.

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