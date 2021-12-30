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Общество30 декабря 2021 3:35

Что произошло в ночь на 30 декабря в Краснодарском крае

Последние новости на 30 декабря на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае

Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев строит пятизвездочный отель за границей. Презентация проекта уже прошла.

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