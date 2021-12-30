Что произошло в ночь на 30 декабря в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае

Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев строит пятизвездочный отель за границей. Презентация проекта уже прошла.

Кубанский казачий хор отреагировал на сообщение минкультуры о приостановке разделения коллектива. Руководство ансамбля собирается судиться с министерством культуры Краснодарского края.

Горячую линию по здравоохранению откроют в новогодние праздники на Кубани. Телефон будет работать только в дневное время.

Синоптики дали окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Краснодаре.

С охапкой красных роз. К кому Григорий Лепс ходит тайно на кладбище.

Работник цеха получил медаль МЧС за спасение стариков-инвалидов. Мужчина вывел супругов из горящего дома.