Что произошло в ночь на 30 декабря в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае
Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев строит пятизвездочный отель за границей. Презентация проекта уже прошла.
Кубанский казачий хор отреагировал на сообщение минкультуры о приостановке разделения коллектива. Руководство ансамбля собирается судиться с министерством культуры Краснодарского края.
Горячую линию по здравоохранению откроют в новогодние праздники на Кубани. Телефон будет работать только в дневное время.
Синоптики дали окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Краснодаре.
С охапкой красных роз. К кому Григорий Лепс ходит тайно на кладбище.
Работник цеха получил медаль МЧС за спасение стариков-инвалидов. Мужчина вывел супругов из горящего дома.