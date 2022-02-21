Что произошло в ночь на 21 февраля в Краснодарском крае

15-летняя Эя, упавшая с 25-метрового обрыва в Геленджике, смогла выжить и мечтает стать скалолазом. Мама девочки рассказала, что она пережила за сутки в лесу с переломанными ногами и тазом, пока ее искали спасатели и волонтеры.

Под Анапой вырастет новый город, в него вложат 250 млрд рублей. В «Новой Анапе» появится свой Диснейленд и 50 новых отелей.

Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым. 21 февраля в регионе ожидается дождь.

Мэрия Анапы инициировала проверку по факту разрытая дюн на пляже курорта. По информации рабочих, они производили расчистку прохода к морю для подготовки к лету.

Мэр Сочи встретился с 10-летним победителем Международного турнира по шахматам. Глава города поблагодарил родителей за чемпиона.

На Кубани хирурги извлекли из желудка 2-летней девочки обручальное кольцо. Его ребенок проглотил случайно.