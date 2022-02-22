Что произошло в ночь на 22 февраля в Краснодарском крае

В Туапсе взрывом на нерабочем газопроводе выбило стекла в автомобиле. Специалисты проверяли качество сварки и отсутствие дефектов, но трубопровод не прошел проверку.

Полиция начала проверку после исчезновения студентки медакадемии в Краснодаре. Как сообщают ее одногруппники, девушка пропала после неудачного экзамена.

Власти выступили с заявлением по поводу огромного оползня, угрожающего жителям Азовского побережья.

Пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР организовали в Краснодарском крае. Сюда можно принести вещи на Кубани.

Синоптики удивили окончательным прогнозом на конец февраля в Краснодарском крае. На Кубани потеплеет до +18 градусов.

Вор-неудачник. 18-летний студент забыл куртку с паспортом в чужом доме при краже денег.