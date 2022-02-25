Что произошло в ночь на 25 февраля в Краснодарском крае

Международные и российские авиакомпании отменяют ближайшие рейсы в Краснодарский край. О приостановке авиасообщения с Краснодарским краем сообщили Uzbekistan Airways, «Ямал» и «ЮТэйр».

Председатель Союза ветеранов Афганистана на Кубани выступил с заявлением после обстрела судов в Азовском море. Дмитрий Лебедев призвал жителей Краснодарского края не терять бдительность.

Что происходит на курортах Краснодарского края после объявления спецоперации в Донбассе. Узнали, что делать туристам, оказавшимся на побережье.

Дополнительные поезда из Краснодарского края в Москву: расписание движения. Уехать из Краснодарского края, где с 24 февраля закрыты почти все аэропорты, можно на поезде.

Боеприпас, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Ейске. Жертв и пострадавших нет.

В Краснодаре побит температурный рекорд 56-летней давности. Самые высокие значения зафиксированы 23 февраля.