Что произошло за ночь 2 марта в Краснодарском крае

Двухлетний ребенок отравился крысиным ядом в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропортам в Краснодаре, Анапе и Геленджике продлили запрет принимать самолеты. Ограничения будут действовать до 8 марта.

Подростки могут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ Кубани. Необходимо предоставить паспорт либо свидетельство о рождении и СНИЛС.

В Сочи перед судом за взятку в 50 миллионов рублей предстанет крупный чиновник. Бывший начальник отдела ЦА Росимущества оказывал незаконное покровительство за внушительные вознаграждения.

Авария в Краснодарском крае стала смертельной для водителя легковушки. Автомобиль «Жигули» лоб в лоб столкнулся с «Газелью» в Курганинском районе.

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