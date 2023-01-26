Что произошло за ночь 26 января в Краснодарском крае

Последние новости на 26 января в Краснодарском крае
Туман окутал Краснодарский край на сутки. Водителей просят быть осторожными.
На Кубани дети записали видеообращение для казака-наставника, находящегося в Донбассе.
Цены на жилье в Краснодаре пугают даже риелторов. Специалисты по недвижимости сравнили цены на жилье в Краснодаре с московскими и питерскими.
В Краснодаре нашли новый очаг массовой гибели птиц. Эколог рассказал о причинах падежа.
Гигантские коралловые камни в почках обнаружили врачи у жительницы Новороссийска.
Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи хочет отсудить 35 миллионов рублей.