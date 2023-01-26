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НовостиОбщество26 января 2023 5:04

Что произошло за ночь 26 января в Краснодарском крае

Последние новости на утро 26 января на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Последние новости на 26 января в Краснодарском крае

Последние новости на 26 января в Краснодарском крае

Туман окутал Краснодарский край на сутки. Водителей просят быть осторожными.

На Кубани дети записали видеообращение для казака-наставника, находящегося в Донбассе.

Цены на жилье в Краснодаре пугают даже риелторов. Специалисты по недвижимости сравнили цены на жилье в Краснодаре с московскими и питерскими.

В Краснодаре нашли новый очаг массовой гибели птиц. Эколог рассказал о причинах падежа.

Гигантские коралловые камни в почках обнаружили врачи у жительницы Новороссийска.

Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи хочет отсудить 35 миллионов рублей.