Что произошло за ночь 26 января в Краснодарском крае

Последние новости на 26 января в Краснодарском крае

Туман окутал Краснодарский край на сутки. Водителей просят быть осторожными.

На Кубани дети записали видеообращение для казака-наставника, находящегося в Донбассе.

Цены на жилье в Краснодаре пугают даже риелторов. Специалисты по недвижимости сравнили цены на жилье в Краснодаре с московскими и питерскими.

В Краснодаре нашли новый очаг массовой гибели птиц. Эколог рассказал о причинах падежа.

Гигантские коралловые камни в почках обнаружили врачи у жительницы Новороссийска.

Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи хочет отсудить 35 миллионов рублей.