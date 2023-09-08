Что произошло в ночь на 8 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 8 сентября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Усть-Лабинске с 30 сентября по 1 октября пройдет третий фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Его гостей ждут концерты под открытым небом, гастроярмарка, спектакли, творческие встречи, мастер-классы по вокалу, танцам и ремеслам.
«В рамках концертной программы выступят Петр Налич, «Партизан FM», «Петр Валентинович», Алена Свиридова, битбоксер Богдан Дюрдь, группы «Отава Е» и hodíla ízba. Завершит концертную программу выступление Эмира Кустурицы с группой Big Brass Band», - сообщили организаторы фестиваля.
Уточняется, что полное расписание фестиваля появится 20 сентября. Вход на все мероприятия свободный.
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