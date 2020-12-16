Изверг мертв, но дело его рук живо: модератор группы в соцсети, не предупредивший полицию об убийстве девушки и ребенка в Армавире, постит новые видео расправы

Вика и Дима погибли в муках

Все герои жуткой трагедии, разыгравшейся в Армавире ночью 11 декабря, мертвы. 26-летняя Виктория Макарова и ее 9-летний несчастный брат Дима похоронены. А их предсмертные муки каждый день и с нового ракурса становятся достоянием общественности.

Убийца Акшин Гусейнов, плодовитый на подобное "творчество", задокументировал каждый свой шаг и отправил в группу в соцсети.

- Об этом будет говорить вся страна, - анонсирует психопат в телефонном разговоре с модератором группы накануне или после убийства девушки и ребенка.

Однако тот не только не отверг садистский контент, но и не сделал ничего, чтобы остановить ублюдка.

- Модератор данного ресурса, получив материалы, ограничился их публикацией и не сообщил о противоправных деяниях в правоохранительные органы, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

К слову, за такое равнодушие в РФ предусмотрена уголовная ответственность. Правда, в перечне преступлений, о которых гражданин страны обязательно должен сообщить в органы, нет статьи "Убийство". Да и по другим статьям, мягко говоря, наказание так себе. Штраф до 100 тысяч рублей обязан будет заплатить тот, кто знал о готовящемся теракте, к примеру, но промолчал.

Гусейнов тоже мертв, но дело его рук живет

В таких условиях полной безнаказанности модератор группы, куда изверг Гусейнов пристроил свои кровавые исповеди, продолжает выкладывать все новые и новые детали жуткого преступления.

В какой-то момент пользователи соцсетей даже предположили, что убийца жив и транслирует муки своих жертв дозированно. Но вскоре, 14 декабря, стало известно, что мучитель тоже мертв. А дело его рук живет.

- Господи! Хоть с чувствами близких считайтесь, - отвечают на кошмарные посты подписчики группы.

Они просят надзорные органы заблокировать и разобраться с пабликом. Но есть ли механизмы для того, чтобы прекратить этот адский "сериал"?!

- Реализация свободы слова связана с публичным распространением информации. Эта сфера отношений плотно регулируется государством (Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), - поясняет управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов. - Свобода слова и свобода распространения информации не являются абсолютными. Как правило, информация распространяется свободно, при соблюдении требований, установленных законом. Как говорил Михаил Бакунин, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Или говоря словами Канта, свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Поэтому законом установлены запреты на распространение определенной информации, способной причинить вред гражданину обществу или государству – например, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, содержащей охраняемые законом тайны, персональные данные, авторские права и т.д. В случае распространение такой информации, доступ к ней может быть ограничен.

Но удастся ли призвать к ответу паблик, идущий на разные ухищрения при показе деталей убийства девушки и ребенка в Армавире, чтобы обойти требования закона и здравого смысла, большой вопрос. Надеемся и ждем.

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