Потерпевшие от рук кущевской банды подали заявление в суд на списание 130 млн рублей со счета жены Сергея Цапка

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-12T14:27:46+03:00

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В деле о выплатах компенсаций родственникам потерпевших от рук банды цапков до сих пор не могут поставить точку. С ними продолжает «бодаться» гражданская жена главаря кущевской ОПГ. Именно на ее валютный счет еще в декабре 2010 года наложили арест, и именно с него просят списать деньги адвокаты кущевцев.

- Мы считаем, что это деньги ( на арестованном счету 6 млн долларов. – Прим. Авт) не Анжелы-Марии Цапок, а банды, - уверен адвокат потерпевших Максим Кошелев. - Поэтому и обратились с заявлением в Октябрьский райсуд Краснодара о необходимости взыскать с этого счета деньги в пользу потерпевших. Так как до сих пор остаются неисполненными вступившие в законную силу решения судов на сумму около 130 миллионов рублей.

Заявление подписали 18 человек – это все те, чьи близкие пострадали от действий банды. В их числе и родственники убитых в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Напомним, банда Сергея Цапка в ноябре 2010 года не пощадила и детей. Всего члены ОПГ убили 12 человек.

Саму банду осудили за это и другие преступления. Лидеру и еще троим его подельникам дали пожизненный срок, остальных отправили в заключение на 29 лет. Правда, пока Сершей Цапок ждал, когда приговор вступит в законную силу, у него в СИЗО оторвался тромб и он умер.

Часть компенсаций потерпевшие уже получили. Это деньги, которые списали со счетов матери главаря ОПГ Надежды Цапок – 119 млн рублей. Еще 31 миллион рублей перечислила в их пользу жена Сергея Цапка Анжела–Мария. После многочисленных судов она сама перевела эту сумму. Правда, в заявлении указала: « Перечисляю добровольно, в гуманных целях, чтобы прекратить судебные тяжбы».

А вот на арестованом валютном счету до сих пор лежат те самые 6 миллионов долларов. Анжела-Мария с июля 2016 года судится за эту сумму, заявив, что это ее личные средства и что ее покойный супруг к ним не имеет никакого отношения.

- Но за эти два года, что шли судебные тяжбы, она так и не смогла доказать право собственности на эту сумму, - рассказывает максим Кошелев. – Ростовский суд – именно там рассматривалось дело, иск ее не удовлетворил. Счет так и остался арестованным. Поэтому с него мы и просим взыскать 130 миллионов рублей в пользу потерпевших. Сколько должен получить каждый? Суммы у всех разные – есть пострадавшие от рук банды, которые просят 300 тысяч рублей, есть – миллион и выше. Всего по заявлению нашему проходит 18 человек. И это не только те люди, близких которых убили в доме фермера Аметова. Но и те, кто пострадал от других преступлений банды. Заседание, на котором будут рассматривать это заявление, назначено на 20 сентября в Октябрском суде Краснодара. Так как все выплаты с Сергея Цапка уже совершены, будет решаться вопрос о компенсациях с остальных членов банды. А так как ни у кого из них нет денег, поэтому и просим снять средства с арестованного счета Анжелы-Марии. Напомню, мы уверены, что это деньги – всей банды.

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Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Ивановакуском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики (продолжение)