Убийство многодетной матери в Псебае: В отношении следователя местного отдела полиции возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-09T19:04:59+03:00

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В деле о зверском убийстве многодетной матери в Псебае всплывают новые подробности. На этот раз будут разбираться со следователем местного отдела полиции. Именно в отношении него СК возбудил уголовное дело.

А подозревают правоохранителя в превышении должностных полномочий.

- По данным следствия, в апреле 2018 года женщина проводила проверку по сообщению о хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Вот только следователь полиции не передала это сообщение по подследственности в органы СК. Проверку она провела самостоятельно. Мальчика, который лишился своей куртки, она уговорила отказаться от претензий в адрес обидчиков.

- А 7 мая она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе указала, что один из несовершеннолетних к грабежу не причастен, - объясняют в СУ СК по региону. - Действия второго парня она квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности.

В итоге, из-за того, что следователь полиции не привлекла преступников к уголовной ответственности, произошло зверское убийство, соучастником которого явился один из несовершеннолетних.

- Позже решение отменили. В отношении двух подростков возбуждено уголовное дело о грабеже, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, сейчас молодые люди, которых обвиняют в убийстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ), утверждают, что не причастны к преступлению. Он придумывают различные версии, которые смогли бы увести их от ответственности.

За месяц до убийства в Псебае оба обвиняемых уже совершили преступления. Савелий 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а 17-летний обвиняемый 12 апреля украл у сверстника куртку.

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