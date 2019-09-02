В Адыгее пропала 16-летняя Анастасия Ковган: что известно на данный момент

В Адыгее больше двух недель ищут Анастасию Ковган. 16-летняя девушка пропала в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района 17 августа 2019 года. Школьница вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, телефон с собой девушка не взяла.

Как говорят родственники, в тот день на ней было черное платье в белую полоску, черные туфли с белым бантом. Рост девушки 168 сантиметров, у нее среднее телосложение, каштановые волосы до плеч и голубые глаза.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Анастасия может находиться в Краснодаре. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на вокзале города, видели ее и на улице Красноармейской.

Последний раз ее видели на вокзале Краснодара.

Стоит сказать, что Анастасия уходила из дома уже четыре раза. Последний раз школьницу искали 28 мая 2019 года, но тогда правоохранителям удалось девочку найти у подруги и вернуть родителям.

Пропажей школьницы сейчас занимаются в следственном управлении республиканского СКР, а также в региональном отделении отряда «Лиза Алерт».

Девушка сбегает уже не первый раз. Фото: vk.com/propal_chelovek

Напомним, в Адыгее разыскивают еще одну девочку. 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Для ее поисков привлекали экстрасенсов, спускали воду в ГЭС, но по сей день о местонахождении школьницы неизвестно.

До сих пор не найден и 9-летний Богдан Кривко, который пропал в станице Баговской Мостовского района днем 10 мая 2019 года. Его дважды искали волонтеры, поиски вели и с вертолета. На данный момент мальчик объявлен в федеральный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропали Даша Шопина и Богдан Кривко: что известно на данный момент

В столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство» (читайте далее)

В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к пропаже 9-летнего мальчика

В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к исчезновению 9-летнего Богдана Кривко. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ласунов в своем Инстаграм (читайте далее)