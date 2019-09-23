После изнасилования волейболистки полицейскими в Анапе наказали 11 сотрудников МВД

Резонансный случай на пляже в Витязево произошел почти месяц назад, однако проверка по данному поводу проводится до сих пор. А все потому, что инцидент прогремел на всю Россию. Мало того, что жертвой изнасилования стала 17-летняя спортсменка, так еще и злодеями оказались правоохранители.

Бывшие правоохранители сейчас находятся под арестом.

А теперь стало известно, что наказали и других правоохранителей. Всего ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников.

- Из-за инцидента в Анапе по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их руководители.

Потеряли работу начальнику ОМВД по Анапе и его зам, который отвечает за охрану общественного порядка.

Что касается замначальника отдела ОМВД по Анапе, то ему вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Стоит сказать, что эта санкция является испытательным сроком, в течение которого лицо исправляет нарушение. Через год назначается комиссия. Она принимает решение о снятии взыскания. Но в некоторых случаях итогом может стать его утяжеление - снижение по должности или увольнение.

- Кроме того, к строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - добавили в краевом главке.

Правда, их должности и имена не разглашаются.

Сами полицейские, которых обвиняют в понуждении к действиям сексуального характера, сейчас арестованы, общаются только через адвоката. Их защитник уверенно заявляет - никакого секса на пляже не было.

- После того, как они встретили девушку, полицейские провели с ней беседу и отпустили с тем парнем, с которым она была на пляже, - говорит адвокат Юрий Гапеев.

В отношении экс-полицейских возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"). Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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