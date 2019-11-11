«Вышла из комы, но есть проблемы с памятью»: бывшая жена Вячеслава Цеповяза пришла в себя в реанимации кущевской больницы

Почти пять дней бывшая жена Вячеслава Цеповяза (того самого, который получил 20 лет строгача за преступления в Кущевской в составе банды цапков, и который питался в колонии крабами и шашлыками) находилась в коме. В кущевскую больницу Наталью Стришнюю увезли еще 5 ноября – накануне очередного судебного заседания она наглоталась таблеток и оставила записку, в которой указала, что она ни в чем не виновата.

Стришнюю сейчас судят за вымогательство больше 70 млн рублей у станичного предпринимателя Александра Исюка. Факт этот случился еще в 2010 году, но только сейчас предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Дело расследовали ростовские полицейские и в октябре передали его в Железнодорожный суд Ростова-на-Дону, где его сейчас и рассматривают. Накануне очередного заседания Стришняя и загремела в больницу. Ее увели в тяжелом состоянии из собственного особняка, где она находится под домашним арестом.

- Наталья вышла из комы, она до сих пор в реанимации. У нее есть проблемы с памятью, но она понимает, что происходит, - рассказал сайту «КП»- Кубань» ее адвокат Мурад Мусаев. – Когда ее переведут в обычную палату, врачи не говорят. Сейчас Наталье необходимо интенсивное лечение и спокойствие.

Следующее заседание по делу Стришней назначено на 14 ноября. Скорее всего, его тоже перенесут из-за неявки подсудимой. Как говорит адвокат, за три дня она не придет в себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цеповяз требует признать его умершую мать невменяемой

Осужденный на 19 лет за преступления в Кущевской Вячеслав Цеповяз забросал станичный суд исками. Любитель крабов, красной икры и шашлыков, которыми его потчевали в колонии, делит имущество со своей бывшей женой, которое сам когда-то оформил на нее (продолжение)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу А пока родные погибших в доме фермера Аметовапродолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (продолжение)