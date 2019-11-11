2019-11-11T14:21:06+03:00
Происшествия

«Вышла из комы, но есть проблемы с памятью»: бывшая жена Вячеслава Цеповяза пришла в себя в реанимации кущевской больницы

Наталья Стришняя загремела в больницу после отравления медпрепаратами
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Наталья СтришняяНаталья Стришняя
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Почти пять дней бывшая жена Вячеслава Цеповяза (того самого, который получил 20 лет строгача за преступления в Кущевской в составе банды цапков, и который питался в колонии крабами и шашлыками) находилась в коме. В кущевскую больницу Наталью Стришнюю увезли еще 5 ноября – накануне очередного судебного заседания она наглоталась таблеток и оставила записку, в которой указала, что она ни в чем не виновата.

Стришнюю сейчас судят за вымогательство больше 70 млн рублей у станичного предпринимателя Александра Исюка. Факт этот случился еще в 2010 году, но только сейчас предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Дело расследовали ростовские полицейские и в октябре передали его в Железнодорожный суд Ростова-на-Дону, где его сейчас и рассматривают. Накануне очередного заседания Стришняя и загремела в больницу. Ее увели в тяжелом состоянии из собственного особняка, где она находится под домашним арестом.

- Наталья вышла из комы, она до сих пор в реанимации. У нее есть проблемы с памятью, но она понимает, что происходит, - рассказал сайту «КП»- Кубань» ее адвокат Мурад Мусаев. – Когда ее переведут в обычную палату, врачи не говорят. Сейчас Наталье необходимо интенсивное лечение и спокойствие.

Следующее заседание по делу Стришней назначено на 14 ноября. Скорее всего, его тоже перенесут из-за неявки подсудимой. Как говорит адвокат, за три дня она не придет в себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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