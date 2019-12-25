В Сочи изымают дело о доведении до самоубийства следовательницы МВД

После трагедии в Хостинском отделе полиции, когда в одном из кабинетов нашли тело 23-летней сотрудницы Марии Клочковой, фигурантов в деле о доведении до самоубийства так и не появилось.

- Есть отдельное разбирательство в отношении начальника следственного отдела Хостинского ОВД Андрея Хвостова, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - После служебной проверки выяснилось, что руководитель Марии Клочковой будучи обязанным в силу своего должностного положения принять меры к регистрации сведений о совершенном преступлении, рапорт об обнаружении в действиях оперуполномоченного признаков состава преступления не составил. В дежурную часть органа внутренних дел для регистрации не передал. А также вышестоящему руководителю о полученных им сведениях о намерении подчиненного сотрудника совершить суицид не доложил. То есть каких-либо мер, направленных на предотвращение возможного совершения Марией Клочковой суицида, не принял.

Поэтому в действиях Хвостова сейчас усматриваются признаки сразу двух преступлений – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность». И полиция уже передала дело в отношении начальника Марии Клочковой в следком.

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Та же судьба ждет уголовное дело о "Доведении до самоубийства". Причины гибели Марии Клочковой теперь будет следователь по особо важным делам Главного следственного управления по Краснодарскому краю. Официально изъятие дела у сочинских следователей пока "КП" - Кубань" в ведомстве не подтвердили.

- Это определенные процессуальные действия. Они пока не выполнены, - только сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

Позже всплыли и пикантные подробности – сестра погибшей следовательницы заявила, что Марию Клочкову изнасиловал ее коллега-опер. С ним и другими сотрудниками полиции Клочкова отмечала День уголовного розыска в сочинском кафе. А потом поехала с ним в гостиницу, откуда Марию увезли на скорой с кровотечением и с травмами женских внутренних органов.

- Такие раны от обычного секса не могут быть, - заявила сестра Марии Анна. Она даже ходила к начальнику Марии - сразу через несколько дней после того, как сестра загремела в больницу. И рассказала ему об изнасиловании.

Тот разговор она записала на диктофон.

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