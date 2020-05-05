Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 5 мая 2020: в городе растет число больных Covid-19, 2 тысячам семей выдали бесплатные продуктовые наборы

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 5 мая. Напомним, что в регионе продолжает действовать карантин, губернатор продлил действующие ограничения, в том числе и пропускной режим, до 12 мая. Также с 30 апреля введен масочный режим.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае растет. За последние сутки в регионе подтверждено 96 новых случаев. Из них семь завозных – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими. 37 новых случаев зафиксировано в краевой столице.

Всего на 5 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1340 человек, в том числе 83 детей. 409 пациентов выписаны, из них 37 за последние сутки. Скончался 21 человек. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В Краснодаре главный концерт в честь 75-летия Победы покажут в прямом эфире. Мероприятие пройдет в парке 30-летия Победы без зрителей. В Краснодаре к 9 Мая отреставрировали 15 мемориальных комплексов. Вскоре обновят и объект в Чистяковской Роще. Кроме этого, в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы в Краснодаре уже развешено 620 светоотражающих декоративных элементов. Также стала известна программа мероприятий на 9 мая в городе.

С начала действия карантина в краевой столице в рамках федеральных и региональных акций работают несколько волонтерских центров по разным направлениям. Они помогают пожилым и маломобильным горожанам. За это время волонтеры передали более 2 тысячам семей бесплатные продуктовые наборы.

Участники рейдовых групп в период майских праздничных дней продолжают патрулирование краевой столицы в усиленном режиме. На 13 въездах в город 4 мая проверили 9842 автомобиля. Не дали въехать в Краснодар 253 машинам. В понедельник штрафы выписали 137 жителям. Еще 152 горожанам вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.