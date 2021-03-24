Отца и мать лишили прав, но им мало: что стало с девочкой Шуткой из Сочи

Мужчина говорит, что у всех "авторское" воспитание

История про горе-папашу, который жонглировал своей маленькой дочерью на камеру, словно куклой, прогремела на всю страну. Отца и мать после многочисленных проверок и экспертиз лишили родительских прав. За наркотики глава семейства уже успел отсидеть свой срок в колонии-поселения. Но им мало. Супруги хотят вернуть ребенка обратно.

Сейчас Игорь и Дарья находятся под домашним арестом, но очень скучают по ребенку и хотят сделать все, чтобы восстановить свои права.

Накануне отец Шутки объявил сбор денег. Он рассказал, что в семье сложная финансовая ситуация, а на экспертизу и апелляцию нужны средства.

- Нас лишили родительских прав. Но при этом ребенку физического вреда нанесено не было, дочь абсолютно здорова. Сейчас мы собираем деньги на экспертизу и судебные издержки. Если кто-то может помочь, будем очень благодарны. Все мы имеем право ошибаться, и также мы имеем право на свое собственное авторское воспитание, - сказал Игорь, сопроводив видео хэштегом #вернитеправонаШутку.

Отец Шутки добавил, что сейчас они с женой находятся запертыми дома у родителей, поэтому физически не могут достать денег самостоятельно. Именно поэтому обращаются к неравнодушным подписчикам через интернет.

По некоторым данным, девочка сейчас находится с дедушкой и бабушкой по линии мамы в Белгородской области. Родственникам разрешили взять Шутку под опеку.

Напомним, родители малышки, которую назвали Шуткой – 27-летняя мама и 35-летний папа, приехали в Сочи в середине июня рожать на Черное море. 24 числа в городском роддоме девочка появилась на свет, а после выписки поехала вместе с мамой в лес, где семья поселилась в палатке.

Так бы и жили, пока отец не выгрузил у себя в Инстаграм видео, на котором размахивает двухмесячной дочкой вниз головой. После публикации горе-родителей нашли и задержали, а ребенка забрали в больницу.

По словам врачей, жестокие забавы отца могли привести к тяжелым последствиям. Но сам папа, сравнивая ребенка с обезьяной, отмечал, что динамическая гимнастика полезна для развития.

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