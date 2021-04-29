Истории пяти детей, чья жизнь оборвалась слишком рано

Жизни детей оборвались очень рано...

В Краснодарском крае и Адыгее дети пропадают постоянно. К счастью, большинство ушедших из дома удается вовремя найти буквально в первые часы после исчезновения. Родителям чадо возвращают полицейские, волонтеры и просто неравнодушные кубанцы. Но в списке пропавших немало тех, кто становится жертвами. «КП» - Кубань» вспоминает истории пяти детей, чьи жизни оборвались слишком рано.

5-летняя девочка из Сочи

История 5-летний Марины Мишкиной (имена здесь и далее изменены — Авт.) поразила свое жестокостью всю Россию. За ходом поисков ребенка, который внезапно пропал в Сочи, следили тысячи людей - малышка как сквозь землю провалилась. Вечером 13 марта 2018 года Мурад Шахмирзаев вместе с маленьким сыном пошел в банкомат снять деньги, а свою падчерицу Марину оставил во дворе. Когда вернулся, рассказывал мужчина, девочки уже не было. Около трех часов мужчина сам искал пропавшую дочь, но потом решил рассказать о случившемся родственникам.

Мурад Шахмирзаев на следственном эксперименте.

Мама Марины накануне родила третьего ребенка - в момент пропажи дочери была в роддоме. Но женщина уверяла - дочь никогда не выходила за двор без взрослых, с ней точно что-то случилось. О том, что история мутная, стало ясно, когда пропал сам отчим девочки. Многие думали, что дело в российском гражданстве, которого не было у мужчины. Но позже выяснилось — это и есть убийца ребенка.

Девочку удалось найти после того, как разговорили ее отчима.

Мурада нашли в одном из хостелов Сочи. Первые часы общения со следователям он шел в отказ. Когда же насильника посадили на полиграф, он сдался и сам и показал, где спрятал тело. Как выяснили следователи, мужчина воспользовался беспомощным состоянием малышки - мерзавец надругался над ней. Утром мужчина нашел бездыханное тело падчерицы. Поняв, что натворил, он уложил ее в сумку и закопал.

Когда на свободу: выйдет в 2040 году.

16-летняя девочка из Майкопа

Еще одна девочка, которую искали всей страной, - 16-летняя Дарья Шопина. 24 мая 2019 года девушка вышла из школы и не вернулась домой. Объявлениями о пропаже подростка были оклеены все деревья в Майкопе. Жители города прошерстили каждый уголок. И вряд ли тайна исчезновения ребенка когда-нибудь раскрылась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал бывший заключенный 47-летний Андрей Курников.

16-летняя Дарья Шопина.

При обыске у подозреваемого нашли аж 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Именно гаджет вывел правоохранителей на след убийцы. Сотовый телефон, включился спустя несколько месяцев после исчезновения Даши. Следователи пробили его местоположение — телефон нашли у Курникова.

Убийца Даши Шопиной был ранее судим.

Первое время бывший зек отпирался — к убийству не причастен, а мобильник нашел на берегу реки. Но в эти оправдания никто не поверил. После нескольких часов беседы он признался, что совершил нападение.

Когда на свободу: пожизненно.

9-летний мальчик из станицы Баговской Мостовского района

Когда в крохотной станице Баговской Мостовского района пропал 9-летний мальчик, местные жители были уверены - скоро найдется. В этом населенном пункте несколько улиц - потеряться просто негде. Ребенок вышел из дома утром, зашел в гости к тете — все дороги он знал наизусть. Но вот домой он так и не попал. Правоохранители и волонтеры поисковых отрядов проверяли дома, подвалы и чердаки в Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний школьник. Но найти зацепку не удалось.

Новости появились спустя год. Как выяснилось, мальчика убила собственная 28-летняя тетя, у которой на руках были двое близнецов.

Тетя расправилась с собственным племянником.

- Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года ребенок пришел к ней домой на улицу Богатырскую, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Находясь дома, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины.

Женщина стала предъявлять мальчику претензии. Между ними вспыхнула ссора, во время которой она убила ребенка, а тело потом спрятала.

За нос правоохранителей женщина водила больше года: активно участвовала в поисках и даже ходила с убитой горем матерью по гадалкам. Но в итоге, говорят, случайно проговорилась своей приятельнице во время застолья.

Когда на свободу: выйдет в 2033 году.

8-летняя девочка из поселка Звезда в Ленинградском районе

8-летняя София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Ребенок как в воду канул.

Долгих 4 года была тишина, как вдруг на стенах домов начали появляться странные схемы. Чертежи на гаражах вызвали оторопь у оперативников, ведь они привели их к могиле девочки.

Девочку удалось обнаружить благодаря схемам на гараже.

Уже в отделе местный пенсионер Николай Мишин признался, что все эти знаки – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Соню кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала... Безжизненное тело ребенка он завернул в одеяло и вывез его в Первомайский, где закопал в поле.

Но перед самым судом мужчина от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. Присяжные в это поверили и единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера, признав за ним право на реабилитацию. Третий апелляционный суд в Сочи отменил оправдательный приговор. Сам Мишин вновь оказался на скамье подсудимых.

Когда на свободу: идет судебное следствие. Грозит до 20 лет тюрьмы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Армавире за убийство 9-летнего мальчика и его сестры никто не ответил

В декабре 2020 года произошло еще одно убийство ребенка. 33-летний Акшин Гусейнов расправился со своей бывшей возлюбленной Викторией Макаровой и ее 9-летним братом. Особый цинизм трагедии добавляет то, что убийство происходило буквально в прямом эфире.

Акшин Гусейнов записал видео с места преступления, в котором и признался в содеянном.

Чтобы отомстить своей даме, зверь приехал к ее маленькому брату, который в тот вечер был один (мать ребенка была на ночной смене — Авт.).

После того как он расправился с мальчиком, Гусейнов прислал еще одно видео пабликам. После чего он поехал к морю, как и обещал. Там нашли к утру брошенный им автомобиль. А спустя несколько дней в районе Новороссийска обнаружили тело убийцы.

Виктория Макарова и ее 9-летний брат.

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