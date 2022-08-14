Парк, новая дорога, возрождение «Авроры». Что Сергей Галицкий сделал для Краснодара и сколько потратил на это денег

Сергею Галицкому исполнилось 55 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этот миллиардер сломал стереотипы. Он построил бизнес с нуля, основал в стране продуктовую империю и с тех пор постоянно попадает в рейтинг богатейших людей планеты. Добившись успеха, этот бизнесмен сумел влюбить в себя тысячи людей! Имя его - Cергей Галицкий. И он отмечает юбилей - 55 лет. В честь дня рождения «КП» - Кубань» рассказывает, что Сергей Галицкий сделал для Краснодара и сколько потратил на это денег.

В 2008-м бизнесмен создал футбольный клуб «Краснодар». Предприниматель признавался, что с детства увлекался футболом, а когда заработал состояние, решил создать клуб. В разное время поговаривали, что до этого Галицкий присматривался к «Кубани» и даже мог за 1 евро купить ФК «Москва», но слухами это так и осталось.

В 2008-м бизнесмен создал футбольный клуб «Краснодар». Фото: fckrasnodar.ru

Мечта Галицкого – чтобы в составе «Краснодара» в Лиге Чемпионов на поле вышли 11 воспитанников академии клуба, которую он также построил для земляков. Детская спортивная школа клуба была создана 31 марта 2008 года. А в августе был открыт первый спецкласс, в который набрали мальчиков 1996 года рождения. С этого момента началась подготовка юных «горожан». Кроме того, по краю открыто 28 манежей филиалов академии для детей от 5 до 11 лет, где тренеры бесплатно проводят занятия с детьми.

Мечта Галицкого – чтобы в составе «Краснодара» в Лиге Чемпионов на поле вышли 11 воспитанников академии клуба. Фото: fckrasnodar.ru

Стадион «Краснодар» - настоящая гордость города. Высокотехнологичная арена в классическом стиле облицована травертином из итальянского Тиволи. Именно там добывали камень для римского Колизея. На строительство Колизея Галицкий потратил не менее 20 млрд!

Такого стадиона, как в Краснодаре, нет нигде в мире. Фото: fckrasnodar.ru

Осенью 2017 года Галицкий открыл около стадиона парк. За считанные месяцы это место с шикарными фотолокациями и редчайшими растениями стало визитной карточкой города. Говорят, что известный меценат и предприниматель потратил на парк 4 млрд рублей. Но с каждым годом он открывает все новые и новые очереди, потому инвестиции оцениваются в гораздо большую сумму.

Краснодарцы не устают восхищаться парком. Фото: fckrasnodar.ru

Уже осенью горожане увидят новый райский уголок. Там десятки водопадов, озеро. А еще краснодарцы смогут прогуляться по самому крупнейшему в мире за пределами страны восходящего солнца японскому саду. Кстати, Сергей Николаевич лично контролирует стройку в парке.

Помимо этого, бизнесмен построил второй стадион, где занимается молодежка. За свой счет он обновил бульвар рядом со стадионом «Динамо» на улице Красной. Кроме того, Галицкий благоустроил участок улицы Солнечной от Московской до Российской, а для водителей построил дорогу к стадиону «Краснодар». Он проспонсировал возведение участка от Тихорецкого кольца до улицы Генерала Трошева. Это обошлось меценату в 265 миллионов рублей.

Сейчас Сергей Галицкий, помимо создания новой очереди парка, возводит еще виллу на базе «Краснодара» в поселке Четук. Внешне они даже напоминают дома звезд Голливуда. Вместо бетонных перегородок – панорамные окна, вместо зеленого газона – терраса с видом на озеро. Такому виду позавидуют даже поп-звезды.

Вот так выглядит вилла на тренировочной базе "Четук". Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

А еще скоро миллиардер вдохнет вторую жизнь в кинотеатр «Аврора». Проект масштабной реконструкции уже готов и вот-вот воплотится в реальность. Восстановление старейшего символа Краснодара обойдется бизнесмену в 3 млрд рулей.

3 млрд рулей – именно в такую сумму Галицкому обойдется восстановление старейшего символа Краснодара,.

Для города бизнесмен не жалеет ничего. А земляки не перестают им восхищаться. Многие его называют «даром Краснодара» и даже предлагают увековечить имя мецената. Но Галицкий этого не принимает, он не любит публичности, всегда искренне удивляется, когда его встречают бурными аплодисментами.

Интервью он дает редко, правда, осенью 2021 года бизнесмен признался, что болен. С недугом он борется уже не первый месяц, но при этом не жалуется.

- Сейчас тот период, когда я не могу посещать игры в том количестве, как хотелось бы и необходимо президенту. Это жизнь, ты не всегда являешься хозяином судьбы, не в той форме, - заявил в интервью Галицкий. - Мы работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась, потому что физически я не могу там находиться. Бюджет в 50-60 млн долларов должен быть без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. Моими деньгами, но без меня. Из-за болячек одного человека не должна заканчиваться жизнь всех, в частности клуба.

«Комсомольская правда» - Кубань» желает крепкого здоровья, благополучия Сергею Галицкому и новых достижений клуба!

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