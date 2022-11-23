Дмитрию Бакшееву, прозванному «краснодарским каннибалом», могут отменить приговор после смерти

Дмитрий Бакшеев был осужден за убийство женщины и надругательство над ее телом, но адвокаты мужчины настаивают - он ни в чем не виноват.

На невиновности Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», продолжают настаивать его адвокаты. Напомним, резонансная история прогремела на всю страну осенью 2017 года. Началось все с того, что дорожные рабочие случайно нашли телефон со страшными снимками. На фото мужчина, как позже выяснится Дмитрий Бакшеев, позировал с частями человеческого тела. За сутки оперативники вышли на след мужчины.

По версии СК, Дмитрий расправился со знакомой Еленой Вахрушевой по велению его приревновавшей жены. Он ударил погибшую в грудь ножом дважды, а после расчленил ее тело. Часть останков убийца спрятал, остальную – забрал собой. За это Бакшеева осудили на 12 лет и два месяца. Но отбыть свой срок не успел - в феврале 2020 года он скончался в больнице колонии.

Несмотря на то, что мужчины уже нет в живых, адвокат Дмитрия Бакшеева продолжает настаивать, что осужденный стал заложником распространившейся фейковой информации о каннибализме, а свои показания он дал под давлением. При этом само дело, несмотря на то, что суд поставил точку, нельзя считать оконченным, поскольку в нем слишком много нестыковок.

Часть останков Елены Вахрушевой не найдена до сих пор.

- Мы исчерпали все способы национальной защиты по Дмитрию и его супруге Наталье. Но все же остается надежда на то, что приговор суда будет отменен по вновь открывшимся обстоятельствам и, соответственно, уголовное дело начнут расследовать заново, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат погибшего Алексей Аванесян.

Защитники настаивают, что истинный убийца по-прежнему находится на свободе. По их мнению, это может быть кто-то из знакомых женщины, с которыми она часто выпивала.

- Дмитрия обвиняли в том, что он нанес два удара ножом в сердце Елены Вахрушевой. Однако экспертиза тела показала, что этих двух ножевых ранений не обнаружено. Не найдено и орудие преступления, - говорит Алексей Аванесян. - Также после признания Бакшеева следствие не проверило детализацию звонков знакомых, кто ее видел живой в последний раз.

Защита Дмитрия Бакшеева признает, что он часто ходил по свалкам и собирал всякий хлам, что подтверждают очевидцы. Вероятно, там он и мог найти человеческие останки.

- В убийстве он не виноват - мы убеждены в этом, поскольку прямых доказательств просто нет, - добавляет адвокат.

По его мнению, Дмитрия Бакшеева могли осудить только за надругательство над телом умершего. Но наказание в виде лишения свободы по этой статье в Уголовном кодексе не предполагается.

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