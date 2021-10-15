Ксения Собчак попала в аварию в Сочи и уехала с места ДТП

Ксения Собчак не приехала в Сочи на очную ставку с водителем, с которым попала в аварию. А ведь у здания УВД Адлерского района курорта ее ждали весь день десятки журналистов.

- Было камер десять, не иначе, - рассказали kp.ru в УВД Сочи. – Но Ксения Собчак не приехала. А мы не уполномочены говорить, когда именно она придет и приедет ли вообще.

В УВД Сочи тщательно скрывают все, что связано с известной телеведущей. Ранее появилась информация, что она должна приехать в Сочи на очную ставку с водителем, который вез ее в аэропорт 9 октября и попал в страшную аварию.

Тогда «Майбах», за рулем которого сидел 39-летний Олег Цой, во время обгона автобуса по встречной полосе врезался в «Фольксваген», от которого осталась лишь груда железа. Одна пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте, вторая сейчас в больнице со страшными травмами. Правда, не в сочинской. Из больницы курорта девушку тайно вывезли в Москву.

А водитель авто, в которого врезался «Майбах», лежит в больнице в Краснодаре, куда его перевезли вертолетом санавиации. Ему буквально по частям собрали бедро. Врачи говорят, что теперь всю жизнь мужчина будет хромать.

Водитель «Майбаха» сразу же после аварии сказал, что никто гнать его не просил. Это же спустя почти сутки после аварии заявила и Собчак. Мол, она сидела на заднем сидении и никого ни о чем не просила. Правда, через несколько минут после столкновения попросила вызвать ей другую машину уехала в аэропорт.

Водитель, который вез ее, сейчас находится под домашним арестом. Он коротает срок в элитной сочинской многоэтажке. И тем временем появилась информация, что Ксению Собчак вызвали на очную ставку с ним. Хотя сама «Кровавая барыня» заявила, что никуда не едет.

Но это не помешало десяткам журналистов ждать ее у здания полиции в Сочи. И не дождаться.

- Первыми о том, что в Сочи приехала Ксения Собчак, узнают таксисты, - будто с издевкой над журналистами говорят в УВД Сочи.

Хотя их коллегам из Москвы, куда в отдел полиции уже приезжала Собчак, ничего не мешало снять ее на камеру из заднего двора УВД и слить кадры в сеть. Посмотрим, может, скоро появятся и кадры из сочинской полиции.

КСТАТИ

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