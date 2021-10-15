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Общество15 октября 2021 18:31

Ксения Собчак не приехала в Сочи на очную ставку с водителем, с которым попала в аварию

В УВД ее ждали десятки журналистов
Евгения ХАЛИКОВА
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Ксения Собчак попала в аварию в Сочи и уехала с места ДТП

Ксения Собчак попала в аварию в Сочи и уехала с места ДТП

Ксения Собчак не приехала в Сочи на очную ставку с водителем, с которым попала в аварию. А ведь у здания УВД Адлерского района курорта ее ждали весь день десятки журналистов.

- Было камер десять, не иначе, - рассказали kp.ru в УВД Сочи. – Но Ксения Собчак не приехала. А мы не уполномочены говорить, когда именно она придет и приедет ли вообще.

В УВД Сочи тщательно скрывают все, что связано с известной телеведущей. Ранее появилась информация, что она должна приехать в Сочи на очную ставку с водителем, который вез ее в аэропорт 9 октября и попал в страшную аварию.

Тогда «Майбах», за рулем которого сидел 39-летний Олег Цой, во время обгона автобуса по встречной полосе врезался в «Фольксваген», от которого осталась лишь груда железа. Одна пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте, вторая сейчас в больнице со страшными травмами. Правда, не в сочинской. Из больницы курорта девушку тайно вывезли в Москву.

А водитель авто, в которого врезался «Майбах», лежит в больнице в Краснодаре, куда его перевезли вертолетом санавиации. Ему буквально по частям собрали бедро. Врачи говорят, что теперь всю жизнь мужчина будет хромать.

Смертельное ДТП Ксении Собчак
Мерседес вез телеведущую в аэропорт после корпоратива в Сочи. Собчак утверждает, что не торопила водителя, но он выехал на встречку. У телеведущей сотрясение и ушибы. Она в ужасе от того, что погибла женщина. У 35-летней тренера по растяжке и медитации осталась 6-летняя дочь

Водитель «Майбаха» сразу же после аварии сказал, что никто гнать его не просил. Это же спустя почти сутки после аварии заявила и Собчак. Мол, она сидела на заднем сидении и никого ни о чем не просила. Правда, через несколько минут после столкновения попросила вызвать ей другую машину уехала в аэропорт.

Водитель, который вез ее, сейчас находится под домашним арестом. Он коротает срок в элитной сочинской многоэтажке. И тем временем появилась информация, что Ксению Собчак вызвали на очную ставку с ним. Хотя сама «Кровавая барыня» заявила, что никуда не едет.

Но это не помешало десяткам журналистов ждать ее у здания полиции в Сочи. И не дождаться.

- Первыми о том, что в Сочи приехала Ксения Собчак, узнают таксисты, - будто с издевкой над журналистами говорят в УВД Сочи.

Хотя их коллегам из Москвы, куда в отдел полиции уже приезжала Собчак, ничего не мешало снять ее на камеру из заднего двора УВД и слить кадры в сеть. Посмотрим, может, скоро появятся и кадры из сочинской полиции.

КСТАТИ

Хронология смертельной аварии с участием Ксении Собчак в Сочи: через 40 минут после столкновения телеведущая была в аэропорту

Чтобы не опоздать на рейс, Ксения пересела в другую машину и укатила (подробнее)

«Майбах», который не довез Ксению Собчак в аэропорт из-за смертельной аварии, никто не нанимал Элитный автомобиль принадлежит вовсе не фирме-перевозчику, а богатому сочинцу [видео] «Майбах» штрафовали 12 раз за превышение скорости

У премиального автомобиля, который совершил смертельную аварию 9 октября в Сочи с телеведущей Ксенией Собчак в салоне, богатый "послужной" список. На "майбахе" числятся десятки штрафов за превышение скорости (продолжение).

СочиПроисшествия: ДТПКсения Собчак попала в ДТП в Сочи