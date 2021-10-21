Дело о жестоком убийстве 9-летнего мальчика и его сестры в Армавире закрыли

Диму и Вику нашли слишком поздно

Произошедшее в Армавире в декабре прошлого года до сих пор тяжело вспоминать. Дело в том, что очевидцами жестокого убийства 26-летней Виктории Макаровой и ее маленького брата стали очень многие пользователи соцсетей. 32-летний Акшин Гусейнов расправился со своими жертвами, а потом выложил подробный отчет в один из пабликов с видеоисповедью и фотографиями.

На глазах миллионов разыгрывалась страшная трагедия в духе американского кровавого фильма ужасов. Гусейнов 10 минут рассуждал о судьбах мира и своем будущем на фоне ванны с кровью, в которой плавало тело его 26-летней сожительницы.

Многие прилипли к экранам своих смартфонов, кое-кто догадался позвонить в дежурную часть полиции. Но никто не смог предотвратить следующего и еще более шокирующего убийства Гусейнова - 9-летнего мальчика, младшего брата любовницы Вики.

- Я буду ломать его пальцы, выкручивать колени, у буду убивать его мучительно, - анонсирует Гусейнов страшные муки для ребенка за несколько часов до этого. Но если убийство девушки он объясняет изменой, то что им двигало по отношению в мальчику, осталось только предположениями.

После того как расправился с Викой, представитель золотой молодежи Армавира Гусейнов, владеющий собственным пейнтбол-клубом, садится в машину убитой любовницы и едет в станицу Новоалексеевскую в соседнем Курганинском районе. Здесь в своей кроватке мирно спит 9-летний Дима.

Гусейнов поднял с кровати ребенка, который, как на грех, остался дома один. Мать Виктории и Димы была в эту ночь на дежурстве на бензоколонке.

Над мальчиком он измывался долго. Сделал с ним все, о чем, смакуя чудовищные детали, рассказывал в соцсетях. Потом "задокументировал" преступление на камеру мобильного телефона (опубликовать фотографии мы не можем по этическим соображениям) и отправил в публичное пространство.

Потом он еще почти 300 километров преодолел до Черного моря в Джубге, не встретив на своем пути ни души. О чем тоже свидетельствовали соцсети.

Дальше он, рассчитав все до мелочей, решил покончить с собой.

Тело Акшина Гусейнова нашли под Новороссийском. Его опознали, но расследование убийства, совершенное по известным только ему мотивам, длилось до сих пор.

- Уголовное дело прекращено в связи со смертью главного подозреваемого в преступлении, - объявили 21 октября в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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