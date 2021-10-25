Новая версия аварии, в которую попала Ксения Собчак в Сочи: Водителя могли ослепить

Олег Цой, который вез телеведущую, признает свою вину.

Разбирательства в резонансном ДТП, которое случилось в Сочи, продолжаются. Напомним, смертельная авария, в результате которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова и пострадали двое, произошла 9 октября на трассе Адлер-Красная поляна. Ксения Собчак находилась на пассажирском сиденье «Майбаха», водитель которого, нарушив правила, решился на обгон по встречной. Действия шофера сейчас тщательно анализируют эксперты, которых привлекли к расследованию.

Дело в том, что дорога, по которой ехал шофер элитной иномарки, обычно не загружена. Сразу за тоннелем, который проехал «Майбах», находится знак - «Опасные повороты». На таких участках водителям нужно быть особенно бдительными, скорость лучше не превышать, да и на обгон идти не желательно. Но Олег Цой рискнул - причем, судя по кадрам видео, на которых запечатлена авария, он не просто выскочил на встречку и «спрятался» обратно, увидев двигающуюся навстречу машину, а выехал и рассчитывал завершить свой маневр.

Именно этот автомобиль фактически смял иномарку на встречке. Фото: кадр ДТП в Сочи.

- Действительно, он ехал по встречке, а не вылетел на эту полосу. Есть предположение, что водитель не смог по фарам верно оценить расстояние до двигающегося Volkswagen, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

О том, что при появлении машины, движущейся по встречке, за пару сотен метров до нее необходимо переключить фары с дальнего света на ближний, знает практически каждый водитель. А вот выполняют данное предписание далеко не все.

- Водитель, которого ослепили дальним светом, на время теряет ориентацию в пространстве, - объясняет «КП» - Кубань» шофер с 20-летним стажем Виталий Клименко. - Согласно правилу, для попадания в аварию водителю достаточно не смотреть на дорогу на протяжении 3 секунд.

Олег Цой сейчас находится под домашним арестом.

Поэтому, вероятно, Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, мог допустить ошибку из-за дезориентации.

- Безусловно, в данном случае оправдывать его нельзя. Поскольку водитель, который «ослеп» в результате таких действий, должен как можно быстрее снизить скорость и уйти в сторону. Но никак не продолжать движение, - добавляет Виталий Клименко.

Отметим, что на данный момент правоохранители рассматривают и другие версии произошедшего. Для того чтобы расследование был объективным, назначен ряд экспертиз.

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