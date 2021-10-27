Заговорили коллеги водителя «Майбаха», который вез Ксению Собчак: «В элитных иномарках видеорегистратор запрещен»

Обстоятельства аварии правоохранители могут выяснять лишь по уличным камерам, а также со слов самих участников ДТП.

Расследование резонансного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак продолжается. Разбирательства даже взяты на контроль руководством Следственного департамента МВД. Напомним, Maybach, в котором находилась теледива, выехал на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что обе иномарки отбросило в разные стороны. В результате столкновения погибла 35-летняя пассажирка Polo, еще одна женщина, а также водитель Volkswagen с серьезными травмами попали в больницу.

На стоп-кадре видно, что «Майбах» летел с большой скоростью.

После ДТП возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении ПДД, повлекшем смерть человека. Вину в происшествии признал водитель Maybach Олег Цой. Он сейчас находится под домашним арестом. Сейчас правоохранители выясняют, как произошло роковое столкновение. Ведь трасса в тот момент была не загружена. Все участники ДТП, в том числе Ксения Собчак, а также очевидцы случившегося уже опрошены. Кроме того, изучаются видеозаписи - момент столкновения был запечатлен уличной камерой наблюдения. Правда, как удалось узнать kp.ru, «увидеть»аварию глазами водителя не получится.

- В машинах VIP-класса запрещен видеорегистратор. По крайней мере, когда в салоне едет пассажир, - говорят kp.ru коллеги водителя «Майбаха», который вез Ксению Собчак.

Напомним, Олег Цой - сотрудник "ипэшника на упрощенке" с солидным перечнем обязанностей и зарплатой "в конверте". Сам шикарный "майбах", который так и не довез телеведущую с корпоратива в аэропорт, принадлежит вовсе не фирме-перевозчику VIP-класса. А одному из самых богатых сочинцев Малхазу Бабаеву.

Олега Цоя отправили под домашний арест на время расследования.

Так что записи, которая могла пролить свет на обстоятельства аварии, просто нет. А это значит, что сотрудникам МВД придется полагаться на результаты экспертиз и показания очевидцев.

Напомним, ранее kp.ru писала, что на участке трассы, где случилось ДТП, находится знак «Опасные повороты». На таких отрезках водителям нужно быть особенно бдительными, на обгон идти не желательно. Однако Олег Цой, сидевший за рулем «Майбаха», рискнул. Есть предположение, что водитель не смог по фарам верно оценить расстояние до двигающегося Volkswagen. Эта версия проверяется.

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