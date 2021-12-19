Футбольный клуб Сергея Галицкого засудили. Из-за ошибок рефери «Краснодар» не досчитался очков в российской премьер-лиге

Сергей Галицкий не стесняется эмоций Скриншот с выпуска "КомментШоу"

Сергей Галицкий – известный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар». Он посещает практически все матчи своей команды. Неважно, играют «быки» дома или в гостях.

Сергей Галицкий обожает футбол. Он посещает занятия своего клуба, обсуждает тактику с тренером и общается с игроками. Они не стесняются спрашивать его о бизнесе и жизни.

Фото: ФК Краснодар

Осенью Сергей Галицкий признался, что серьезно болен. Но вместо рассказа о недуге бизнесмен заявил, что пропустил несколько матчей родного клуба. Он сделал это по рекомендациям врачей. Но игры не пропустил. Следил за матчами онлайн.

Сергей Галицкий переживает эмоции вместе с футболистами. Он оценивает каждый эпизод на поле. Больше всего бизнесмена беспокоит тема судейства. Она поднимается практически в каждом интервью президента «Краснодара».

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

- Попробуй судья лишний раз неправильно засвистеть против «Спартака» или «Зенита». Ему потом надо отправляться сразу в ад. Ну а ошибся против «Краснодара»… Просто разное давление на клубы. Мы раньше считали, что недобираем пять-шесть очков из-за отношения к столичным клубам. Сейчас это количество упало до трех-четырех. Потому что идет серьезная борьба по судейству – признавался бизнесмен в недавнем интервью Youtube-проекту «Коммент.Шоу».

Это было три месяца назад, когда чемпионат России по футболу только стартовал. Сейчас половина сезона осталась позади. Команда ушла на плановый отпуск. Он продлится месяц – до 10-11 января.

Фото: ФК Краснодар

Сергей Галицкий итоги первой части сезона не подводил. За него это сделали спортивные СМИ. Они посчитали, как часто судьи помогали и мешали командам премьер-лиги. Оказалось, что чаще всего они ошибались против «Краснодара».

- Если бы против нас ошибались интервале +/- два очка, как в среднем у всех, а не с балансом в минус пять, – так прокомментировала результат анализа пресс-служба команды.

Если коротко, судьи восемь раз неверно наказали «Краснодара» и три раза – его соперника. Итоговый баланс – минус пять. Это худший показатель в премьер-лиге.

Фото:galitskiyteam

- Они же лишили нас чемпионства, – сокрушался в комментариях Михаил, болельщик «Краснодара».

Сергей Галицкий эту ситуацию никак не комментирует. Он не раз признавался, что не хотел бы публично обсуждать тему судейства, и сдержал слово.