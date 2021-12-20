В Геленджике - самая яркая, в Ейске - лысая: топ-10 новогодних елок Кубани

В этом году Главную елку Краснодара задекорировали в бело-синих цветах Фото: Варвара ДЫМ

До Нового года остаются считанные дни. В городах Краснодарского края идут последние приготовления к самому волшебному празднику. Здесь уже развернулись ярмарки и базары, на которых можно купить новогоднюю атрибутику: мишуру, елочные игрушки и другие украшения. А площади и улицы городов засверкали яркими огоньками - их украсили гирляндами и цветовыми инсталляциями. В Краснодаре и Новороссийске "нарядили" даже общественный транспорт - новогодние трамвайчики и троллейбусы начали курсировать в городах в преддверии торжества. В общем, всюду царит сказочная атмосфера приближающегося праздника.

Ну и какой же Новый год без пушистой елки? Зеленые красавицы тоже появились во всех городах региона. Их установили на площадях.

Отметим, что в этом году праздничные ели отличаются своим разнообразием в оформлении. Ну а какая их них самая красивая - выбирать жителя и гостям региона.

Собрали подборку украшенных новогодних елок в городах Краснодарского края.

Краснодар

22-метровую елку установили в самом центре Краснодара - на Главной городской площади. Дерево задекорировали в бело-синей цветовой гамме: елку украсили гирляндами, шарами и звездами.

Елка впервые появилась и в знаменитом парке Галицкого. Здесь установили не искусственное дерево, а настоящее. Правда, где его срубили, никто не рассказывает. Но главное, что оно очень нравится посетителям парка. Игрушек на ели немного: крупные голубые снежинки, светящиеся кольца и минималистичная гирлянда. Новогодняя красавица дополнила новогоднюю картину , которая сейчас царит в парке. Он буквально утопает в свете гирлянд и иллюминаций.

Новогодняя елка в парке "Галицкого" Фото: Варвара ДЫМ

Сочи

Звание "самой яркой" точно можно отдать новогодней красавице из Сочи. На ней зажглись миллионы огней - на каждой ветке разместили свыше 100 тысяч светодиодов.

Елка в Сочи. Фото: стоп-кадр из видео

Новогоднее дерево установили на площади Флага. Украшена елка крупными красными шарами и светящимися в темноте инсталляциями.

Геленджик

В Геленджике елка, как и деревья в других городах, высится на Главной городской площади. Зеленая красавица переливается праздничными огоньками. Дополняют убранство крупные шары и инсталляции в виде падающих комет. Пушистая красавица чем-то напоминает главную московскую елку. Она тоже стоит под переливающимся куполом из гирлянд.

Елка в Геленджике. Фото: gelenwow

Анапа

На Театральной площади в Анапе тоже установили праздничную ель. Высокое дерево светится и привлекает к себе жителей курорта.

Елка в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Не забыли анапчане и про украшение городского пляжа - здесь, прямо посреди дюн, тоже появился главный символ Нового года. Для жителей курорта песок стал прекрасной альтернативой снегу.

Новороссийск

В Новороссийске елку установили прямо возле здания городской администрации. Высокое конусовидное дерево от макушки и до нижних ярусов украшено гирляндами и игрушками. Всего в городе появилось 7 новогодних красавиц.

Главная городская елка в Новороссийске. Фото: segablacksea

Горячий Ключ

В Горячем Ключе не стали менять "наряд" Главной елки и ее местоположение. Новогоднее дерево традиционно установили на городской площади и украсили его как в прошлые года: повесили на ветки красные шары, белые снежинки и гирлянды, спускающиеся от верхушки до нижних веточек. Добавляет праздничную атмосферу знаменитая аллея города, украшенная светящимися гирляндами. Она находится неподалеку от елки.

Елка в Горячем Ключе. Фото: vadimoberemok

А на некоторых елках города можно увидеть игрушки из эпоксидной смолы - их сюда повесила местная жительница-рукодельница.

Игрушки из эпоксидной смолы на елках Горячего Ключа. Фото:oksana_ryazantseva_

КСТАТИ!

Пожалуй, самая нестандартная елка появилась в станице Новотитаровской - там вместо привычного зеленого дерева собрали елки из машин и вертолета. Автолюбители выстроили свои иномарки в форме новогоднего дерева. А "звездой" на этой "ели" стал красный вертолет.

Удивила жителей Краснодарского края и елка из Ейска. Здесь установили невысокую металлическую конструкцию и украсили ее крупными золотыми шарами.

- Выглядит сурово! - отметили жители региона.

"Елка" из металлического каркаса в Ейске. Фото: стоп-кадр из видео

Елки, гирлянды, инсталляции, несомненно, дарят людям частичку новогоднего настроения. Однако главным сюрпризом для жителей региона, привыкшим к зиме без снега, стали прогнозы синоптиков. Напомним, в Краснодарском крае ожидается снежная метель, трескучие мороз и гололедица.

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