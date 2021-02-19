На трассе в сторону Крымского моста перекрыли движение

Фото: администрация Краснодарского края

Из-за сильного снегопада в Краснодарском крае и Керчи перекрыли Крымский мост. Это временно, пока трассу не расчистят. А чтобы водители не замерзли, пока ждут, на трассах в двух регионах установили пункты обогрева.

Но гаишникам пришлось еще и перекрывать часть трассы в Темрюкском районе, чтобы очистить дорогу от снега.

- В Темрюкском районе на участке автодороги «Новороссийск–Керчь» с 93-километра по 100-километр перекрываем дорогу, чтобы очистить проезжую часть снегоуборочной техникой, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края. - По окончанию работ по снегоочистке, движение Госавтоинспекцией будет возобновлено!

А тем временем на трассах Краснодарского края, которые ведут в сторону Крымского моста, скопились многокилометровые заторы.

Кстати, причиной сильнейшего снегопада на Кубани синоптики назвали циклонную депрессию над Черным морем. Но в то же время метеорологи рассказали, когда снегопады закончатся.

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