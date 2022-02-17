Что произошло в ночь на 17 февраля в Краснодарском крае

В Сочи женщина после неудачной пластической операции не может закрыть глаза. Пострадавшая уверена - виноваты хирурги, однако сами медики считают, что пациентка изуродовала себя сама.

11-летняя девочка играет рок-хиты на электрогитаре до мурашек. Вероника Карпова взяла в руки инструмент, когда ей не было 6 лет.

Дважды лечился от коронавируса, а теперь страдает редкой болезнью. В Краснодаре объявлен сбор бывшему настоятелю главного храма города. Протоиерею Свято-Екатерининского собора Краснодара собирают деньги на лечение в Израиле.

Ученые рассказали, как Краснодарский край выдерживает аномальное тепло и опасный холод. Почему на Кубани разная погода зимой.

В вузе отреагировали на обвинения в адрес заслуженного артиста России в насилии над детьми. Знаменитого балалаечника, обвиненного дочерью в тирании, знают как талантливого педагога.

В Сочи художники разрисовали стены в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде. Рисунки в поддержку олимпийской сборной России появились в Сочи.

Мальчик со СМА из Краснодара получит спасительный укол, за который боролись родители. На инъекцию для Вовы Сологуба собирали всем миром.

Нецарские палаты. Двушку с небогатым ремонтом продают за шесть миллиардов в Краснодаре. Площадь квартиры всего 75 квадратных метров, но каждый из них стоит по 84 млн рублей.