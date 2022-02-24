Последние новости на 24 февраля в Краснодарском крае

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановлены полеты. Аэропорты Кубани полностью закрыли до 2 марта для безопасности.

Будут ли прерваны занятия в школах Кубани из-за военной операции в поддержку Донбасса.

Один из крупнейших сельхозпроизводителей юга вызвался помочь продовольствием беженцам из Донбасса. Концерн «Покровский» заявил о выделении гуманитарной помощи людям, бегущим от войны.

Под Геленджиком нашли загадочный склеп с черепами и подвешенными телами. На кости в горах наткнулись местные жители.

Когда в Краснодарском крае снова похолодает. Февральские окна захлопнутся в скором времени.

На Кубани женщина родила ребенка в ванне и оставила умирать. Тело малыша обнаружили спустя две недели