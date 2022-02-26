Что произошло в ночь на 26 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре взорвали подозрительную бесхозную сумку. Несмотря на то, что служебная собака взрывчатку не учуяла, взрывотехники решили уничтожить сверток прямо на остановке.

Несмотря на то, что 23 февраля Краснодар побил температурный рекорд 56-летней давности, увы, встречать весну пока рано. В последние выходные февраля ожидается похолодание и осадки.

Февраль - не время туристического ажиотажа, но у Сочи в это время года есть свои ценители. Их - около сотни тысяч. "КП" - Кубань" прошлась по городу, чтобы узнать, что происходит на курорте после начала спецоперации на Украине.

Аэропорт Сочи стал временным хабом для пассажиров отмененных из-за спецоперации рейсов.

Американский беспилотник второй день летает возле Сочи. Вторые сутки его замечают вблизи курорта.

В кубанском отделении Почты России объяснили, как доставят посылки из-за закрытия аэропортов.

Что происходит с ценами на недвижимость в Краснодарском крае после начала спецоперации в Донбассе. Эксперт рассказал, что на Кубани застройщики массово запланировали повышение цен, а продавцы вторички просто отказываются от сделок.