В Краснодаре продолжается расследование смерти лже-хирурга Алены Верди

Лже-доктор умерла от обширного инсульта.

Смерть прославившегося на всю страну лже-хирурга Алены Верди шокировала всех пострадавших пациенток. В конце мая 2020 года самочувствие обвиняемой по громкому делу было нормальным. В июне она должна была предстать перед судом – была известна дата первого заседания. Но ответить за изуродование своих пациенток псевдодоктор так и не успела.

30 мая Алену Верди нашла без сознания подруга, в чьей квартире лже-хирург официально сидела под домашним арестом. Практически сразу обвиняемая впала в кому, ее поместили в реанимацию, подключили к ИВЛ. Позднее «КП» - Кубань» стало известно, что организм женщины получил ударную дозу инсулина, помимо этого в ее крови нашли алкоголь и наркотики. Спустя две недели лже-доктор умерла от обширного инсульта, так и не представ перед судом.

Алену нашла без сознания лучшая подруга.

СК по факту гибели обвиняемой назначила проверку.

- Расследование продолжается до сих пор – уточняют все обстоятельства, - уточнили «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Затянувшееся разбирательство говорит лишь об одном – следователи хотят тщательно изучить причины смерти Алены Верди. Несмотря на то, что при жизни у псевдодоктора было немало врагов как среди коллег, так и бывших друзей, криминальную версию правоохранители не рассматривают. В конце концов, все эти две недели обвиняемая находилась в палате, к которой был приставлен конвой.

Поэтому сейчас правоохранители выясняют, умерла ли лже-хирург из-за собственной неосторожности или же есть человек, который мог подтолкнуть ее к этой мысли. Чтобы проверить все варианты, следователи вызывают к себе на допрос каждого, кто был знаком с Аленой Верди. Как удалось узнать «КП» - Кубань», вопросы уже задали родителям лже-хирурга, лучшей подруге Юлии и ее супругу. Заходили в кабинет к следователю и пострадавшие пациентки.

Напомним, Алена Верди обвинялась в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении.

Документы Верди были оказались липовыми.

При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования. Ни в одном из медицинских вузов она не училась. А оперировать стала после нескольких операцией, где она ассистировала другому хирургу.

Свои истории согласились придать огласке лишь четверо. Анастасия Исмаилова пострадал из-за неудачной абдоминопластики, после чего у нее начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

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