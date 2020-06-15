«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке
Жизнь Анастасии Исмаиловой, пострадавшей от рук лже-доктора, уже не один год похожа на ад. В 2017-м хирург из Краснодара сделала ей неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла согнуться, нормально спать. Она постоянно пила обезболивающие. После того, как Анастасия написала заявление на хирурга, изуродовавшего ее, и придала огласке произошедшее, с ней на связь вышел столичный врач, которая исправила ошибки. Операция длилась 10 часов (!), и, к счастью, прошла успешно.
На этом ужасы не закончились. Как оказалось, из-за неудачного хирургического вмешательства у Анастасии пошло осложнение на позвоночник. Сейчас ей требуется еще одно хирургическое вмешательство. Все расходы ложатся на плечи пострадавшей.
Именно ей Алена Верди писала из СИЗО. В своем последнем послании (имеется в распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» - прим.ред.) лже-хирург заявляла, что Анастасия стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург. Они, считает Верди, сделали так, что девушка написала на нее заявление.
Письмо от Алены Верди Анастасии.
- Мне 37 (на тот момент – Авт.), посадят на 6 - итого 43... Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана - да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь - ни ради помощи, ни руку подать - наказуемо это шестью годами УК РФ, - продолжает в письме Алена. - Ты сама все понимаешь, и понимала, на что ты идешь и с кем ты идешь.
Несмотря на то, что содержание в СИЗО Верди пришлось крайне не по душе, в письме она писала, что абсолютно спокойна. Именно тогда в своих строках лже-хирург намекала о своей возможной смерти.
Зимой Алена Верди вышла на свободу из СИЗО, но ненадолго.Фото: Евгения ХИЛЬКО
- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей... Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую... Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать... Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь, - заканчивает свое письмо хирург.
Встретиться обвиняемая и пострадавшая должны были в суде, 4 июня. Но из-за госпитализации Верди заседание перенесли на 18-е число. Однако 15 июня лже-хирург скончалась в больнице. По некоторым данным, во время комы из-за передозировки инсулина у нее начался отек головного мозга. Тело уже отправили в морг, где должны провести вскрытие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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