«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке

Жизнь Анастасии Исмаиловой, пострадавшей от рук лже-доктора, уже не один год похожа на ад. В 2017-м хирург из Краснодара сделала ей неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла согнуться, нормально спать. Она постоянно пила обезболивающие. После того, как Анастасия написала заявление на хирурга, изуродовавшего ее, и придала огласке произошедшее, с ней на связь вышел столичный врач, которая исправила ошибки. Операция длилась 10 часов (!), и, к счастью, прошла успешно.

На этом ужасы не закончились. Как оказалось, из-за неудачного хирургического вмешательства у Анастасии пошло осложнение на позвоночник. Сейчас ей требуется еще одно хирургическое вмешательство. Все расходы ложатся на плечи пострадавшей.

Именно ей Алена Верди писала из СИЗО. В своем последнем послании (имеется в распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» - прим.ред.) лже-хирург заявляла, что Анастасия стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург. Они, считает Верди, сделали так, что девушка написала на нее заявление.

Письмо от Алены Верди Анастасии.

- Мне 37 (на тот момент – Авт.), посадят на 6 - итого 43... Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана - да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь - ни ради помощи, ни руку подать - наказуемо это шестью годами УК РФ, - продолжает в письме Алена. - Ты сама все понимаешь, и понимала, на что ты идешь и с кем ты идешь.

Несмотря на то, что содержание в СИЗО Верди пришлось крайне не по душе, в письме она писала, что абсолютно спокойна. Именно тогда в своих строках лже-хирург намекала о своей возможной смерти.

Зимой Алена Верди вышла на свободу из СИЗО, но ненадолго.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей... Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую... Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать... Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь, - заканчивает свое письмо хирург.

Встретиться обвиняемая и пострадавшая должны были в суде, 4 июня. Но из-за госпитализации Верди заседание перенесли на 18-е число. Однако 15 июня лже-хирург скончалась в больнице. По некоторым данным, во время комы из-за передозировки инсулина у нее начался отек головного мозга. Тело уже отправили в морг, где должны провести вскрытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора. Все дело в том, что еще две недели назад самочувствие обвиняемой было нормальным (подробнее)

Скандально известного лже-хирурга Алену Верди могут снова отправить в СИЗО

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за мимолетную свободу Алене Верди могут изменить меру пресечения на более жесткую – заключение под стражу (подробнее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

​КСТАТИ

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани пластический хирург, изуродовавшая 7 пациенток, до сих пор находится на свободе

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга (читайте далее)