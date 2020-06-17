Лже-хирург Алена Верди умерла из-за «чудо-укола красоты»

МЯСНИК В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Два года назад пластический хирург Алена Верди улыбалась с десятков билбордов Краснодара, обещая женщинам исправить все недостатки внешности. Клиентки шли косяками, но покидали доктора не стройными красотками с идеальными чертами лица, а искалеченными жертвами мясника в белом халате.

31-летняя Кристина Сурина после неудачной операции на нос больше не могла нормально дышать.

После операции, проведенной на дому, форма носа девушки не изменилась, зато появились дополнительные осложнения.

- Она должна была лишь слегка исправить перегородку, но в итоге полностью удалила мне каркас переносицы! Я буквально стала похожа на мопса, - рассказывала женщина. – Обращалась за помощью я и к другим врачам. По их словам, в носу, словно орудовали мясорубкой. Удалены были даже те ткани, которые должны быть.

Еще одна пострадавшая - 38-летняя краснодарский визажист Евгения Лановая. Девушка лишь хотела избавиться от мешков и синяков под глазами. После пластики век у нее просто перестали закрываться глаза.

Так Евгения выглядела после второй операции.

35-летняя Александра Асиреева обратилась к Верди, чтобы удалить жировые комки Биша на лице, а также сделать липосакцию и подтяжку груди. А покинула операционную с двумя разными по размеру грудями и забытым в паху дренажем.

34-летняя Анастасия Исмаилова мечтала о плоском животе и сделала у Верди абдоминопластику (откачала лишний жир - Ред.), после которой начался некроз. Именно она и подала первое заявление в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700291" frameborder="0"></iframe> Шокирующая пластическая операция от Алены Верди.

Всего по уголовному делу в отношении Верди фигурирует семь пострадавших женщин, хотя, скорее всего, их было намного больше.

В дипломе наклеено фото врача, в 2005 году она, правда, была со светлыми волосами.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Настоящее имя «доктора Франкенштейн» - Антонина Горбунова. Хирургии дама толком не училась, лишь ассистировала знакомому врачу на операциях на Украине. В 2015 году устроилась работать в краснодарскую частную клинику «Эстетик Мед». Здесь не стали проверять образование - посмотрели липовый диплом украинского вуза и пустили в операционную.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

Через два года Верди ушла из медцетра и начала принимать пациенток прямо на своей кухне. Уголовное дело на нее завели в апреле 2019-го. В разгар скандала ее бывший работодатель, в чьих стенах и проходило большинство операций, объявил себя банкротом.

Вот так раньше выглядела клиника, в которой работала Алена Верди.Фото: Евгения ХИЛЬКО

СМЕРТЕЛЬНЫЙ «ЧУДО-УКОЛ»

После десяти месяцев в СИЗО Верди отпустили под домашний арест. Дело шло к суду, а обвиняемая вовсю нарушала режим: несколько недель назад сходила на маникюр и педикюр, заплела афрокосички, сделала новую татуировку – цепь с замком на ноге как символ своей неволи.

Но за свои операции Алена Верди так и не ответила. Как и все ее пациентки, она мечтала быть красивой, но доверяла только себе: сама выкачивала жир с бедер и живота, переделала форму ушей, стоя перед зеркалом, предварительно обколов место анестетиком.

29 мая Верди и ее подруга, в чьей квартире Алена сидела под домашним арестом, устроили вечеринку с алкоголем и наркотиками. А утром Верди сделала себе инъекцию инсулина, сама она называла это «чудо-уколом» для красоты.

- Инсулин применяют в косметологии, но дозы должны тщательно рассчитываться с учетом всех особенностей пациентов. И главное, перед процедурой нельзя принимать алкоголь. Похоже, Верди просто не рассчитала дозу, из-за чего впала в гипогликемическую кому, - рассказал на условиях анонимности один из краснодарских косметологов.

Через несколько минут после укола Верди рухнула без чувств. Две недели лже-доктор лежала в реанимации, но в итоге умерла от обширного инсульта. Врачи говорят, что ее состояние было тяжелым уже после потери сознания. Даже если бы ее вывели из комы, скорее всего, Верди стала бы инвалидом.

ДОБЬЕМСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

По словам адвоката пострадавших, дело, которое возбудили в отношении Алены Верди, скорее всего, закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

- Суд может расценить ее признательные заявления еще до смерти, как раскаяние, соответственно доверять ее показаниям, данным во время предварительного следствия, нет, - говорит адвокат Андрей Таран.

Сейчас пострадавшие готовятся к тяжбе с медцентром. Операции стоили в среднем по 300 тысяч рублей, еще по миллиону женщины потратили на исправление последствий. Но надежда на успех пока очень призрачная.

Согласится ли руководитель клиники вернуть деньги пострадавшим, пока не ясно.

- По закону клиника несет ответственность ошибки своих врачей, - говорит медицинский юрист Николай Чернышук. - В сложившейся ситуации пострадавшим необходимо продолжать настаивать на своих требованиях. Но, к сожалению, взыскать какие-либо средство может уже не получиться из-за того, что клиника банкрот. В редких случаях ответственность могут возложить на учредителя медорганизации, и тогда у пострадавших появится возможность получить выплаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

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