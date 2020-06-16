Стало известно, от чего на самом деле умерла Алена Верди

Патологоанатомы в одном из краснодарских моргов уже провели посмертное исследование 38-летней Алены Верди. Тело лже-доктора пока все еще находится в холодильнике. Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиной смерти прославившегося на всю страну псевдопластического хирурга стал обширный инсульт с образованием субдуральной гематомы, серьезно поражен мозг.

Хотя все эти две недели, что пациентка находилась в коме, врачи прикладывали всевозможные усилия. Однако состояние Алены Верди уже в первый день госпитализации было критическим. Ее организм получил большую дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. В этом опасном состоянии страдает, прежде всего, мозговая деятельность. Из-за этого нарушается дыхание – человек не может дышать сам. Именно поэтому женщину подключили к аппарату ИВЛ.

- Госпитализирована она была уже в тяжелом состоянии. Возможно, если бы скорая прибыла сразу после того, как был введен инсулин, все было бы иначе. Но без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице, знакомый с ситуацией. – Вообще, при обширном инсульте нарушается и двигательная активность, и речь, и мыслительные функции. Так что если бы женщину удалось вывести из комы, то, скорее всего, у нее была бы тяжелая форма инвалидности.

Напомним, 4 июня должно было состояться первое заседание по громкому уголовному делу. Перед судом наконец-то должна была предстать Алена Верди, которую обвинили в семи эпизодах оказания медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Но за шесть дней до слушаний женщина попадает в больницу.

До этого она находилась под домашним арестом. Правда, режим толком не соблюдала. Сотрудники ФСИН зафиксировали грубое нарушение, когда она вместе с подругой отправилась наводить красоту. Из-за этого ей должны были изменить меру пресечения и отправить в СИЗО.

Пострадавшие от рук Алены Верди пациентки будут продолжать добиваться справедливости. Теперь они возьмутся за клинику, в которой проходили некачественные хирургические вмешательства.

- Обычно во всех подобных ситуациях клиники стараются как можно быстрее уладить конфликт, чтобы не запятнать свою репутацию. Пострадавшим возвращают деньги, следователям выдают все документы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшей пациентки Андрей Таран. – В нашем случае медцентр «Эстетик-Мед» объявляет себя банкротом и сообщает, что все документы пострадавших пациенток пострадали во время потопа, превратившись в один большой ком.

Напомним, среди тех, кто попал в руки лже-хирурга, свои истории согласились рассказать лишь четверо. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у лже-хирурга, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

Лже-хирург Алена Верди скончалась в больнице 00:00 00:00

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