Пострадавшие могут не получить компенсацию у клиники, где работала лже-хирург Алена Верди

Известие о смерти Алены Верди шокировало общественность. Но пострадавшие не намерены останавливаться. Женщины хотят и дальше добиваться справедливости, напоминая о том, что в этой жуткой истории виновата не только лже-хирург.

«Документы не сохранились, а мы – банкрот»

В апреле прошлого года, когда изуродованные пациентки во всеуслышание рассказали свои истории, следователи возбудили уголовное дело. Фигурантами стали двое – на тот момент 36-летняя Алена Верди и 31-летний генеральный директор коммерческой клиники, где работала лже-доктор, Владимир Давыдов. Изначально оба подозревались в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ).

Согласится ли руководитель клиники вернуть деньги пострадавшим, пока не ясно.

Однако спустя год разбирательств обвинения предъявили только Верди, ужесточив ей статью. После всех экспертиз лже-хирургу вменили семь эпизодов преступлений по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы передали в суд, а вот дело в отношении начальника Верди все еще у следователей.

- На прошлой неделе мы сделали запрос в Следственный комитет, чтобы узнать, на каком этапе находится расследование. Ответ пока не получили, но еще ждем, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшей пациентки Андрей Таран. – Обычно во всех подобных ситуациях клиники стараются как можно быстрее уладить конфликт, чтобы не запятнать свою репутацию. Пострадавшим возвращают деньги, следователям выдают всю необходимую документацию. В нашем случае медцентр «Эстетик-Мед» объявляет себя банкротом. По сути на здании просто меняют вывеску, а в клинике продолжают работать те же лица. Что же до документов, то они, как заявило руководство, пострадали во время потопа, превратившись в один большой ком.

Вот так раньше выглядела клиника, в которой работала Алена Верди.Фото: Евгения ХИЛЬКО

На связь с адвокатом пострадавшей клиника не выходит. Объяснить свою позицию руководитель теперь уже нового медцентра, но все в том же старом здании, похоже, не готов. Застать его на рабочем месте корреспонденту «КП» не удалось.

«Ошибки не было!»

Стоит сказать, что осенью 2017 года кратковременная встреча с руководителем все же была. Тогда в клинику впервые наведались следователи. Причиной визита стала смерть 43-летней пациентки. После неудачной абдоминопластики (пластика живота – Авт.) у женщины резко ухудшилось самочувствие: поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать ее, но безуспешно. Пациентка скончалась от острой кровопотери. Тогда Владимир Давыдов заявил «Комсомольской правде» - Кубань», что никакой ошибки не было.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

- Операция прошла хорошо. Оснований для возбуждения уголовного дела нет и не будет, потому не вижу смысла комментировать эту ситуацию, - сказал при встрече с корреспондентом «КП» - Кубань» руководитель клиники.

Позже выяснилось, что дело все-таки завели, причем в отношении Алены Верди. Именно она оперировала женщину. Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате дефектов, допущенных при проведении операции хирургом. В суде свою вину врач признала. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и прекратили производство по уголовному делу.

Из клиники ее тогда уволили. Начали проводить внутреннее расследование, которое показало: документы о медобразовании липовые. Почему дипломы не проверили сразу, и как главврач не распознал в докторе дилетанта, пока не ясно. Однако «КП» следит за ходом расследования дела в отношении руководителя клиники.

КОММЕНТАРИЙ НЕЗАВИСИМОГО ЮРИСТА

Сейчас пострадавшие готовятся к судебным тяжбам с медцентром. Несмотря на то, что проведение операций Верди практиковала на дому и в подсобном помещении, все же большая часть женщин пострадала именно в клинике.

- Шести потерпевшим проводили хирургическое вмешательство в медцентре. Некоторым удалось даже взять в клинике договор и другие документы, которые подтверждают это, - рассказывает «КП» - Кубань» Анастасия Исмаилова.

Правда, даже если суд вынесет решение не в пользу клиники, пострадавших может ждать неудача.

- Выплата компенсаций и денежных средств – это гражданско-правовая ответственность. За сотрудника она возлагается на работодателя. То есть клиника несет ответственность за те ошибки, которые допускают врачи, - говорит «КП» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. – В сложившейся ситуации пострадавшим необходимо продолжать настаивать на своих требованиях в гражданско-правовом ключе. Но, к сожалению, взыскать какие-либо средство может уже не получиться из-за того, что клиника банкрот. В редких случаях ответственность могут возложить на учредителя медорганизации, и тогда у пострадавших появится возможность получить выплаты.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще до всей шумихи через суд двое пострадавших все-таки смогли выбить компенсации за неудачную пластику. Осенью 2019 года коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда определила взыскать с «Эстетик-Мед» в пользу пострадавшей 449 500 рублей. Медэкспертиза подтвердила - имеющиеся у клиентки дефекты являются следствием оказанных ей услуг в медцентре. «Ошибки» не могут исчезнуть самостоятельно, для этого требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, обоснованным признали и решение первой инстанции о взыскании с клиники в пользу пациентки 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

А до этого в 2018 году почти полмиллиона рублей выбила с клиники жительница Анапы. В феврале 2017 года женщину оперировала Алена Верди. Как уже в суде пояснил эксперт, хирург неверно разметила уровни линии отсечения тканей, из-за чего после операции образовались грубые дефекты.

Анапский городской суд обязал «Многопрофильный Хирургический центр «Эстетик-Мед» выплатить пострадавшей 165 тысяч рублей, уплаченные по договору, штраф в размере 82 500 рублей и компенсацию морального вреда 250 тысяч рублей. Генеральный директор Владимир Давыдов подал жалобу, но суд оставил ее без удовлетворения.

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