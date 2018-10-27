При наводнении на Кубани пострадали 60 человек, шестеро погибли, судьба двоих неизвестна

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-27T10:56:45+03:00

Об этом сообщили в оперативном штабе

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Увеличилось количество пострадавших от разгула стихии. Как стало известно "КП-Кубань", за медицинской помощью обратились 60 человек, девять из них оказалсь в больнице.

- Девять человек госпитализированы, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно, - сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/675182" frameborder="0"></iframe> Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

Жертвами наводнения стали шесть человек - все они пенсионеры в возрасте от 68 до 86 лет. Следователи возбудили уголовные дела по статье “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”.

Остается неизвестной судьба 67-летней женщины, которую унесло потоком воды и 23-летнего парня, находившегося на пасеке в селе Цыпка во время разгула стихии.

Во всех пострадавших от разгула стихии районах сошла вода. Во время наводнения было подтоплено 2365 жилых домов и 5748 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи.

По данным на утро 27 октября со всех подтопленных территорий сошла вода. Все еще нарушено энерго- и водоснабжение.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Без энергоснабжения в 12 населенных пунктах остаются 1034 жилых дома, где проживает 6500 человек, без водоснабжения в 20 населенных пунктах 19168 жилых домов, - сообщили в экстренном ведомстве.

В семи пунктах временного размещения остаются 175 человек, среди них 73 ребенка. В Апшеронский и Туапсинский районы направлено 48 тонн воды и семь тысяч продуктовых наборов

В субботу начнутся компенсационные выплаты, на которые из бюджета выделен миллиард рублей.

Наводнение на Кубани: вид из окна поезда.

- При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, - уточнили в администрации края.

По данным МЧС, циклон продолжит оказывать незначительное воздействие на пострадавшие районы, возможны дожди, которые не повлияют на ход работ.

В зоне бедствия работают более 1460 человек и 330 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/674821" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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