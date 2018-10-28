Количество пострадавших на Кубани выросло до 145 человек
Увеличилось количество пострадавших от разгула стихии. Как стало известно "КП-Кубань", за медицинской помощью обратились 60 человек, девять из них оказались в больнице.
- К медикам в зоне подтопления обратились 145 человек. В полном объеме всем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. В больницах остается 13 человек. Все пациенты идут на поправку, - сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.
Жертвами наводнения стали шесть человек - все они пенсионеры в возрасте от 68 до 86 лет. Следователи возбудили уголовные дела по статье “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”.
Остается неизвестной судьба 67-летней женщины, которую унесло потоком воды и 23-летнего парня, находившегося на пасеке в селе Цыпка во время разгула стихии.
Во всех пострадавших от разгула стихии районах сошла вода. Во время наводнения было подтоплено 2365 жилых домов и 5748 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи.
Сейчас в Краснодарском крае большинство дорог уже очищены от последствий стихии.
– В настоящее время в работах по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсинском и Апшеронском районах задействовано 133 единицы техники и 168 рабочих. В Сочи привлечено 49 единиц техники, 31 рабочий, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Восстановлено и железнодорожное сообщение. Пассажиры задержанных в Краснодаре поездов из-за стихии 24 октября отправились в путь. Все это время они были размещены в гостиницах краевого центра. К местам назначения пассажиров повез дополнительный поезд Краснодар - Адлер. В администрации Краснодара рассказали, что почти все пассажиры покинули город. С собой людям выдали закуски, напитки и фрукты.
Пострадавшие жители начали получать первые выплаты.
- При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, - уточнили в администрации края.
Так, 180 жителей Апшеронского районa уже пoлучили первые выплаты. На эти цeли из крaевого бюджета было выдeлено 4 млн 150 тыс. рублей.
В Туапсе по улицам течет грязь.
«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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