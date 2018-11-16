Следственный комитет завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Главное следственное управление собрало все доказательства и завершило расследование резонансного уголовного дела о жестоком убийстве многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района. Фигурантами стали 16-летний Максим Бондаренко и 20-летний Савелий Никифоров.

Жестокая расправа над 40-летней Натальей Дмитриевой произошла 14 мая. Молодые люди в сильном алкогольном и наркотическом опьянении жестоко изнасиловали женщину, причинив ее здоровью тяжкий вред, а затем убили ее, чтобы скрыть следы.

Это убийство вызвало резонанс в небольшой поселке, прошло несколько стихийных митингов, на которых местные жители рассказали о неэффективной работе правоохранителей и требовали максимального наказания для виновников.

После этого, расследованием уголовного дела занялись в главном следственном управлении. Выяснилось, что на счету Бондаренко и Никифорова – грабежи и кражи. Обоим предъявлены обвинения в совершения пяти преступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/652733" frameborder="0"></iframe> Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

- Кроме того, по делу предъявлены обвинения двум лицам – Артему Курганову, который, по версии следствия, совершил грабеж совместно с Бондаренко, а также Роману Красову, совершившему кражу совместно с Никифоровым, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

По ходу расследования было возбуждено уголовное дело в отношении следователя полиции, которая не стала заводить дело о грабеже с участием одного из фигурантов.

Должностей лишились сотрудники местной администрации, которые отвечали за организацию профилактической работы с несовершеннолетними.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщают в СК РФ.

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