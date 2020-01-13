«Изнасилования не было»: Следствие исключило одну из причин самоубийства 23-летней следовательницы сочинской полиции

Материалы уголовного дела о доведении до самоубийства 23-летней следователя полиции Хостинского РОВД Марии Клочковой перекочевали из сочинского отдела СК в краевой. Теперь расследованием причин такого бесславного конца для юной выпускницы академии МВД занимаются спецы по особо важным делам. Однако никому из коллег Марии обвинения не предъявлены. Более того, сам факт изнасилования девушки в кубанском следкоме опровергли.

- Это не подтверждается. Основание для подобных заявлений - материалы уголовного дела, - заявил глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. - Мы допрашивали сотрудников гостиницы, где останавливались девушка с парнем, а также - врачей и медперсонал больницы, куда она впоследствии попала. Ничто не свидетельствует о преступлении.

По словам руководителя ведомства, усилия следователей сконцентрированы сейчас на том, чтобы выяснить, кто из коллег мог оказывать давление на Марию Клочкову и допустило ли халатность руководство отдела, видя эмоциональное состояние подчиненной.

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- Доказательств этому пока нет, - заключил Вадим Бугаенко.

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Между тем, родня девушки, требующая расправы над виновными в гибели Маши, ждет результатов медицинских экспертиз.

- Дело в том, что было постановление о назначении экспертизы по факту множественных разрывов влагалища и прочих повреждений. Это все было зафиксировано в медицинских документах, а медики в сочинской больнице говорили, что они носят криминальный характер, - пояснил источник "КП" - Кубань", близкий к семье погибшей Марии Клочковой. - Но результатов ее, насколько мы понимаем, пока нет. Близких родственников не знакомили с итоговым документом. На основании чего изнасилование отметается?

Если уголовное дело будет прекращено за отсутствием подозреваемых, родители Маши обжалуют такое решение, говорят они.

Напомним, в тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

Позже всплыли и пикантные подробности – сестра погибшей следовательницы заявила, что Марию Клочкову изнасиловал ее коллега-опер. С ним и другими сотрудниками полиции Клочкова отмечала День уголовного розыска в сочинском кафе. А потом поехала с ним в гостиницу, откуда Марию увезли на скорой с кровотечением и с травмами женских внутренних органов.

- Такие раны от обычного секса не могут быть, - заявила сестра Марии Анна. Она даже ходила к начальнику Марии - сразу через несколько дней после того, как сестра загремела в больницу. И рассказала ему об изнасиловании.

Тот разговор она записала на диктофон.

Кроме того, сестра Марии Клочковой утверждала, что юная следователь не раз жаловалась ей на травлю и издевательства коллег по отделу в Хостинском РОВД.

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