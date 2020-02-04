Следовательнице, покончившей с собой в сочинском отделе полиции, собрали деньги на памятник

С момента странной гибели 23-летней Марии Клочковой в своем рабочем кабинете в ОМВД по Хостинскому району прошло уже два месяца. За это время, по инициативе одного из сочинских пабликов, неравнодушные насобирали денег на памятник следователю полиции.

- Да, был сбор. Родители не противились. Около 20 тысяч рублей насобирали, - говорит "КП" - Кубань" сестра погибшей девушки Анна.

Эти деньги семья планирует потратить на убранство могилы Маши Клочковой. И благодарны всем, кто продолжает поддерживать семью, пока они ждут справедливого расследования причин такого бесславного конца для юной выпускницы академии МВД.

Между тем, за это время материалы уголовного дела о доведении до самоубийства перекочевали из сочинского отдела СК в краевой. Теперь ими занимаются спецы по особо важным делам. Однако никому из коллег Марии обвинения так и не предъявлены.

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Более того, сам факт изнасилования девушки в кубанском следкоме опровергли.

- Это не подтверждается. Основание для подобных заявлений - материалы уголовного дела, - заявил глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. - Мы допрашивали сотрудников гостиницы, где останавливались девушка с парнем, а также - врачей и медперсонал больницы, куда она впоследствии попала. Ничто не свидетельствует о преступлении.

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По словам руководителя ведомства, усилия следователей сконцентрированы сейчас на том, чтобы выяснить, кто из коллег мог оказывать давление на Марию Клочкову и допустило ли халатность руководство отдела, видя эмоциональное состояние подчиненной.

Напомним, в тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

Позже всплыли и пикантные подробности – сестра погибшей следовательницы заявила, что Марию Клочкову изнасиловал ее коллега-опер. С ним и другими сотрудниками полиции Клочкова отмечала День уголовного розыска в сочинском кафе. А потом поехала с ним в гостиницу, откуда Марию увезли на скорой с кровотечением и с травмами женских внутренних органов.

- Такие раны от обычного секса не могут быть, - заявила сестра Марии Анна. Она даже ходила к начальнику Марии - сразу через несколько дней после того, как сестра загремела в больницу. И рассказала ему об изнасиловании.

Тот разговор она записала на диктофон.

Кроме того, сестра Марии Клочковой утверждала, что юная следователь не раз жаловалась ей на травлю и издевательства коллег по отделу в Хостинском РОВД.

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