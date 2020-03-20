Минус балл: На дорогах Краснодара стало свободнее из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в Краснодаре многие предприятия перевели сотрудников на удаленную работу, введено свободное посещение школ и детских садов, на дистанционное обучение перешли вузы.

Такие изменения сказались на привычном ритме жизни большого города. Водители стали отмечать, что на улицах краевого центра стало непривычно свободно. Эти наблюдения подтверждаются и аналитикой сервиса Яндекс. Пробки.

С первого дня введения ограничений, утром 18 марта загруженность дорог в Краснодаре в утренние и вечерние часы пик стала на один балл меньше обычного и составила всего 4 балла. Свободнее стало на улицих Российской, Ставропольской.

Тенденция сохранилась и в четверг. 19 марта свободнее обычного стали улицы Дзержинского и Красных Партизан, а вечером нехарактерно быстро можно было промчать по Кубанской Набережной.

Зато пятницу 20 марта алгоритмы Яндекса обнаружили резкий рост заторов, которые с утра достигли шести баллов. Крупнейшая пробка протяженностью восемь километров собралась на Восточном обходе и продержалась 2,5 часа, затруднено движение было на улице Уральской из центра и на улицах Ставропольской к Вишняковой.

В то же время свободными оказались Кубанская Набережная, Ростовское шоссе и Тургеневское шоссе по направлению в центр.

КСТАТИ

Напомним, что с 17 марта в Краснодаре ограничены все мероприятия с участием более 100 человек. Многие предприятия перешли на удаленный режим работы. На дистанционное обучение перешли вузы.

С 18 марта введено свободное посещение школ и детских садов. С этого же дня рекомендовано ограничить работу торгово-развлекательным центрам и предприятиям общепита, где одновременно могут находиться более 100 человек.

По словам главного врача краевой инфекционной больницы, во время коронавируса важно самоизолироваться, чтобы не допустить распространения болезни, и не заниматься самолечением, если у вас обнаружены первые симптомы.

На сегодняшний день в Краснодарском крае находятся два человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Один из них прибыл из Италии, и проходит лечение в изолированном боксе в Краснодаре, другой приехал из Армении в Сочи.

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