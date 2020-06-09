Экс-полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, осудили

Спустя почти год после громкой истории, произошедшей на пляже в Витязево, полицейские услышали свой приговор. Напомним, в ночь на 26 августа в Анапе двое стражей порядка обнаружили на местном пляже парня и 17-летнюю девушку. Молодого человека они отпустили, а вот его несовершеннолетней подруге сказали остаться. Правоохранители обещали, что сдадут ее инспектору ПДН. Испугавшись, девушка сказала, что сделает все, чего они хотят, лишь бы ее отпустили.

Двое оборотней в погонах ни на секунду не растерялись. 28-летний Леонид П. и 26-летний Рустам Н. заставили несовершеннолетнюю заниматься оральным сексом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728333" frameborder="0"></iframe> Полицейские застали парочку на пляже в Анапе.

Как позже выяснится, их жертвой стала 17-летняя спортсменка из Липецка, игрок юношеской сборной России по волейболу Светлана (имя изменено - Авт.). Инцидент прогремел на всю Россию. Мало того, что жертвой изнасилования стала юная волейболистка, так еще и злодеями оказались правоохранители.

После надругательства на пляже правоохранители отвезли спортсменку в спортивный комплекс «Волейград». Из-за позднего времени возвращения воспитанницы неладное заподозрил тренер. Ей-то девушка и призналась в том, что произошло на берегу моря.

Сразу после произошедшнего оборотни в погонах лишились работы, отстранили от должности и начальника отдела МВД России по Анапе.

Полицейских обвинили в «Понуждении лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней», а также в «Совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия». Уже в суде все эпизоды ужасного преступления подтвердились.

- Слушания проходили в закрытом режиме, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Один из подсудимых полностью признал свою вину.

Речь идет о Леониде П., который даже смог примириться с пострадавшей. Девушке, теперь уже бывший полицейский, возместил моральный вред. А вот второй подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал и до последнего стоял на своем.

- Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых и необходимости постановления обвинительного приговора, - уточняют в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года.

Больший срок получил Рустам, чуть больше повезло Леониду. Отбывать наказание товарищи будут в колонии-поселении. Кроме того, их лишили права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел России в течение трех лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда. Как удалось узнать «КП» - Кубань», спортсменка оценила свои моральные и физические страдания в 250 тысяч рублей.

Правда, приговор в законную силу не вступил. А значит, экс-полицейские еще могут обжаловать решение суда.

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