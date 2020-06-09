2020-06-09T15:11:08+03:00
Происшествия

Экс-полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, осудили

Также им придется выплатить компенсацию за моральный вред [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Бывшие правоохранители еще могут обжаловать решение суда.Бывшие правоохранители еще могут обжаловать решение суда.
Изменить размер текста:

Спустя почти год после громкой истории, произошедшей на пляже в Витязево, полицейские услышали свой приговор. Напомним, в ночь на 26 августа в Анапе двое стражей порядка обнаружили на местном пляже парня и 17-летнюю девушку. Молодого человека они отпустили, а вот его несовершеннолетней подруге сказали остаться. Правоохранители обещали, что сдадут ее инспектору ПДН. Испугавшись, девушка сказала, что сделает все, чего они хотят, лишь бы ее отпустили.

Двое оборотней в погонах ни на секунду не растерялись. 28-летний Леонид П. и 26-летний Рустам Н. заставили несовершеннолетнюю заниматься оральным сексом.

Полицейские застали парочку на пляже в Анапе.

Как позже выяснится, их жертвой стала 17-летняя спортсменка из Липецка, игрок юношеской сборной России по волейболу Светлана (имя изменено - Авт.). Инцидент прогремел на всю Россию. Мало того, что жертвой изнасилования стала юная волейболистка, так еще и злодеями оказались правоохранители.

После надругательства на пляже правоохранители отвезли спортсменку в спортивный комплекс «Волейград». Из-за позднего времени возвращения воспитанницы неладное заподозрил тренер. Ей-то девушка и призналась в том, что произошло на берегу моря.

Сразу после произошедшнего оборотни в погонах лишились работы, отстранили от должности и начальника отдела МВД России по Анапе.

Полицейских обвинили в «Понуждении лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней», а также в «Совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия». Уже в суде все эпизоды ужасного преступления подтвердились.

- Слушания проходили в закрытом режиме, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Один из подсудимых полностью признал свою вину.

Речь идет о Леониде П., который даже смог примириться с пострадавшей. Девушке, теперь уже бывший полицейский, возместил моральный вред. А вот второй подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал и до последнего стоял на своем.

- Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых и необходимости постановления обвинительного приговора, - уточняют в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года.

Больший срок получил Рустам, чуть больше повезло Леониду. Отбывать наказание товарищи будут в колонии-поселении. Кроме того, их лишили права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел России в течение трех лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда. Как удалось узнать «КП» - Кубань», спортсменка оценила свои моральные и физические страдания в 250 тысяч рублей.

Правда, приговор в законную силу не вступил. А значит, экс-полицейские еще могут обжаловать решение суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После изнасилования волейболистки полицейскими в Анапе наказали 11 сотрудников МВД

Инцидент прогремел на всю Россию. Мало того, что жертвой изнасилования стала 17-летняя спортсменка, так еще и злодеями оказались правоохранители (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стали известны личности полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе

История, произошедшая на пляже в Витязево, получила такой общественный резонанс, что уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе. А сейчас стали известны личности героев громкой истории (читайте далее)

Полицейский, склонивший 17-летнюю волейболистку к сексу в Анапе, не чист перед законом

Адвокат 28-летнего полицейского из Анапы Леонида П. Юрий Гапеев, который заявил, что его подзащитный ни в чем не виноват, резко перестал общаться с журналистами. Хотя до этого охотно раздавал комментарии (читайте далее)

«Девушка своеобразная, но волейболистка талантливая»: Что известно о 17-летней спортсменке, обвинившей двоих полицейских из Анапы в принуждении к сексу

Обсуждения вокруг инцидента, произошедшего на пляже Анапы, до сих пор не стихают. После того, как 17-летняя волейболистка написала заявление на полицейских, заставших ее на побережье вместе с парнем глубокой ночью, правоохранителей тут же уволили. Полетели и другие головы - без работы остались непосредственные руководители сотрудников ППС (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
28-летний парень на спортивной BMW не справился с управлением и погиб, улетев в кювет
«Единая Россия» выдвинет Вениамина Кондратьева в кандидаты на пост губернатора на второй срок
В Анапе стартовал сезон фонтанов
Пляжи Новороссийска откроются, если разрешит Роспотребнадзор
Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире
Владимир Путин поддержит донского губернатора на выборах
Новая школа на 800 мест в Сочи откроется через 2 года
Отомстил за пощечину: в Адыгее мужчину обвиняют в покушении на убийство знакомого
РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания
В Кореновском районе построят раковую ферму
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности
В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы
Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза
В селе под Сочи загорелся жилой дом
Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая
В Комсомольском микрорайоне Краснодара расширят детский сад
Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Краснодарском крае
В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин
Пьяный водитель на Infiniti протаранил магазин в Краснодаре
В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки
В Краснодаре отремонтируют улицу Дунайскую
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 9 июня скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Температура воды в Черном море 9 июня 2020: самая холодная вода в Анапе и Сочи
Детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты
На благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей
В ЗСК вернулись к вопросу передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам