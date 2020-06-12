Высшая квалификационная коллегия судей обсудит прогулы «золотой судьи» Елены Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей России опубликовала повестку внеочередного заседания. На нем собираются рассмотреть вопрос о привлечении судьи Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности. С этой просьбой обратился президиум Совета судей России.

О каком конкретно проступке идет речь, не сообщается. Однако в марте этого года вскрылся факт, что Елена Хахалева посещала не все судебные заседания. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие. Сама же в это время улетала отдыхать за границу.

- Рассмотрение обращения президиума Совета судей России о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны состоится 17 июня, - сообщается на официальном сайте ВККС. - Рассмотрение вопроса назначено на 10:00.

Не исключено, что уже на следующей неделе в истории «золотой судьи», которая тянется уже почти три года, поставят точку. Напомним, шумиха поднялась, когда в 2017 году. Тогда вся Россия обсуждала роскошную свадьбу дочери Елены Хахалевой. Мало того, что для торжества был выбран один из самых дорогих банкетных залов в городе, так еще для молодоженов выступали именитые артисты.

Тогда «золотая судья» сумела выйти сухой из воды - по ее словам, свадьбу целиком и полностью оплатил бывший муж-бизнесмен.

Позже общественности не давало покоя образование судьи. Но все-таки Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил легальность документа об образовании, выданного будущей судье.

Несмотря на это, черная полоса у Елены Хахалевой не заканчивалась. Ее вывели из состава президиума краевого суда, а затем она перестала быть председателем коллегии по административным делам.

В марте 2020 года служительница Фемиды пожаловалась на травлю. Председатель краевого суда тогда заявил - при наличии оснований судьи могут получать государственную защиту, но за время его работы таких ситуаций на Кубани не возникало. Алексей Шипилов уточнил, что Елена Хахалева больше не возглавляет научно-консультативный состав суда, а является судьей, но при этом находится на «длительном больничном».

Уже после того, как обращение Хахалевой было обнародовано, Совет судей России сообщил, что рассмотрел обращение председателя Краснодарского краевого суда и в действиях судьи нашел признаки «дисциплинарного проступка».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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- К тому моменту, когда «Коммерсантъ» опубликовал Открытое письмо Елены Хахалевой, в Совете судей РФ завершилась проверка материалов, которые поступили из Краснодарского краевого суда. Касались они ее деятельности на посту председателя коллегии по административным делам, - сообщил "КП" - Кубань" источник в инстанции (подробности)