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Происшествия

Кто виноват в смерти лже-хирурга Алены Верди

Стали известны результаты проверки, которую проводили следователи
Евгения СОРОКА
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Перед судом Алена Верди так и не предстала.

Перед судом Алена Верди так и не предстала.

Смерть 38-летнего лже-хирурга Алены Верди, прославившегося на всю страну после ряда неудачных операций, шокировала всех пострадавших пациенток. Дело в том, что никаких хронических заболеваний у женщины, которую обвиняли сразу по 7 эпизодам некачественного оказания услуг, не было. Ее самочувствие в конце мая 2020 было нормальным, в июне она должна была предстать перед законом. Но на первое заседание обвиняемая так и не попала – угодила в больницу.

30 мая подруга Юлия, в чьей квартире лже-хирург официально сидела под домашним арестом, нашла Алену Верди без сознания, при этом привести ее в чувства не удавалось. Скорая госпитализировала женщину. В больницу ее положили в реанимацию – как оказалось, она впала в кому.

Алену нашла без сознания лучшая подруга.

Алену нашла без сознания лучшая подруга.

Позднее «КП» - Кубань» стало известно, что организм женщины получил ударную дозу инсулина, хотя диабетом она никогда не болела. Помимо этого в ее крови нашли алкоголь и наркотики. Две недели врачи пытались вытащить пациентку с того света, но лже-доктор выйти из комы не смогла. Причиной смерти стал обширный инсульт.

Как только тело увезли в морг, следователи организовали проверку. Было много вопросов по поводу смерти обвиняемой. Несмотря на то, что при жизни у псевдодоктора было немало врагов как среди коллег, так и бывших друзей, версии рассматривались разные.

Правоохранители выясняли, могла ли лже-хирург умереть из-за собственной неосторожности или же есть человек, который мог подтолкнуть ее к этой мысли. Чтобы проверить это, следователи допросили каждого, кто был знаком с Аленой Верди. Вопросы, как удалось узнать «КП» - Кубань», задавали и родителям лже-хирурга, и лучшей подруге Юлии, и пострадавшим пациенткам.

Женщина проводила операции без образования.

Женщина проводила операции без образования.

- Следственными органами СКР по краю по данному факту была проведена доследственная проверка. По ее результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Виновных в смерти женщины не нашли, так как ее смерть не носила криминальный характер. А это значит, что Алена Верди скончалась за три дня до суда по собственной неосторожности.

- Скорее всего, она сделала себе «чудо-укол красоты». Инсулин применяют в косметологии, но дозы должны тщательно рассчитываться с учетом всех особенностей пациентов. И главное, перед процедурой нельзя принимать алкоголь, - рассказал на условиях анонимности один из краснодарских косметологов. - Похоже, женщина просто не рассчитала дозу, из-за чего впала в гипогликемическую кому.

Напомним, Алена Верди обвинялась в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении.

При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования. Ни в одном из медицинских вузов она не училась. А оперировать стала после нескольких операцией, где она ассистировала другому хирургу.

Документы Верди были оказались липовыми.

Документы Верди были оказались липовыми.

Свои истории согласились придать огласке лишь четверо. Анастасия Исмаилова пострадал из-за неудачной абдоминопластики, после чего у нее начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

Кстати, суд прекратил дело лже-хируга Алены Верди из-за ее смерти. А в действиях руководства клиники не нашли состава преступления.

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