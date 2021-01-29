Кто виноват в смерти лже-хирурга Алены Верди

Перед судом Алена Верди так и не предстала.

Смерть 38-летнего лже-хирурга Алены Верди, прославившегося на всю страну после ряда неудачных операций, шокировала всех пострадавших пациенток. Дело в том, что никаких хронических заболеваний у женщины, которую обвиняли сразу по 7 эпизодам некачественного оказания услуг, не было. Ее самочувствие в конце мая 2020 было нормальным, в июне она должна была предстать перед законом. Но на первое заседание обвиняемая так и не попала – угодила в больницу.

30 мая подруга Юлия, в чьей квартире лже-хирург официально сидела под домашним арестом, нашла Алену Верди без сознания, при этом привести ее в чувства не удавалось. Скорая госпитализировала женщину. В больницу ее положили в реанимацию – как оказалось, она впала в кому.

Алену нашла без сознания лучшая подруга.

Позднее «КП» - Кубань» стало известно, что организм женщины получил ударную дозу инсулина, хотя диабетом она никогда не болела. Помимо этого в ее крови нашли алкоголь и наркотики. Две недели врачи пытались вытащить пациентку с того света, но лже-доктор выйти из комы не смогла. Причиной смерти стал обширный инсульт.

Как только тело увезли в морг, следователи организовали проверку. Было много вопросов по поводу смерти обвиняемой. Несмотря на то, что при жизни у псевдодоктора было немало врагов как среди коллег, так и бывших друзей, версии рассматривались разные.

Правоохранители выясняли, могла ли лже-хирург умереть из-за собственной неосторожности или же есть человек, который мог подтолкнуть ее к этой мысли. Чтобы проверить это, следователи допросили каждого, кто был знаком с Аленой Верди. Вопросы, как удалось узнать «КП» - Кубань», задавали и родителям лже-хирурга, и лучшей подруге Юлии, и пострадавшим пациенткам.

Женщина проводила операции без образования.

- Следственными органами СКР по краю по данному факту была проведена доследственная проверка. По ее результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Виновных в смерти женщины не нашли, так как ее смерть не носила криминальный характер. А это значит, что Алена Верди скончалась за три дня до суда по собственной неосторожности.

- Скорее всего, она сделала себе «чудо-укол красоты». Инсулин применяют в косметологии, но дозы должны тщательно рассчитываться с учетом всех особенностей пациентов. И главное, перед процедурой нельзя принимать алкоголь, - рассказал на условиях анонимности один из краснодарских косметологов. - Похоже, женщина просто не рассчитала дозу, из-за чего впала в гипогликемическую кому.

Напомним, Алена Верди обвинялась в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении.

При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования. Ни в одном из медицинских вузов она не училась. А оперировать стала после нескольких операцией, где она ассистировала другому хирургу.

Документы Верди были оказались липовыми.

Свои истории согласились придать огласке лишь четверо. Анастасия Исмаилова пострадал из-за неудачной абдоминопластики, после чего у нее начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

Кстати, суд прекратил дело лже-хируга Алены Верди из-за ее смерти. А в действиях руководства клиники не нашли состава преступления.

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