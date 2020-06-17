«Из-за ее ошибки начал гнить позвоночник»: Жертва погибшего лже-хирурга Алены Верди готовится к очередной операции

Жизнь 34-летней Анастасии Исмаиловой после встречи с лже-хирургом Аленой Верди стала похожа на ад. В 2017-м псевдо-доктор провела ей неудачную абдоминопластику (пластику живота – Авт.), из-за чего начался некроз тканей. Женщина буквально гнила заживо.

- Из-за этого я не могла согнуться, нормально спать, постоянно пила обезболивающие, - рассказывала пациентка о своем ужасном состоянии.

После того, как Анастасия написала заявление на хирурга и придала огласке произошедшее, с ней на связь вышла московский врач, которая исправила ошибки. Операция длилась 10 часов (!), и, к счастью, прошла успешно.

Но вскоре у женщины появились боли в груди. Из-за неудачного хирургического вмешательства лже-доктора в организме Анастасии начался гнойный процесс. Три позвонка, словно «расплавились». И сейчас женщина готовится к очередной сложной операции.

Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу №1 в Краснодаре.

- Меня беспокоят сильнейшие боли в грудной клетке, заснуть могу, только приняв обезболивающее. Обратилась к врачу, мне сделали МРТ. Результаты врачей шокировали, - рассказывает Анастасия Исмаилова. - Сейчас я нахожусь в краевой больнице №1 в Краснодаре, где мне и проведут операцию. Их, говорят, будет как минимум две. Мне выделили квоту, так что дополнительные расходы, к счастью, не понадобятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785475" frameborder="0"></iframe> Результаты обследования жертвы погибшего лже-хирурга Алены Верди.

За свои эксперименты над женщинами Алена Верди так и не ответила. За три дня до суда она умерла. «Доктор Франкенштейн» стала жертвой своих же процедур. В больницу лжехирурга забирали в критическом состоянии. Скорую вызвала подруга. Анализы показали – пациентка получила большую дозу инсулина, хотя сама диабетиком не была.

- Это были так называемые уколы красоты, - говорит «КП» - Кубань» один из известных в Краснодаре косметологов, попросивший не называть его имени. - Они применяют в косметологии, но дозы должны тщательно рассчитываться с учетом всех особенностей пациентов. И главное, перед процедурой нельзя принимать алкоголь. Похоже, Верди просто не рассчитала дозу, из-за чего впала в гипогликемическую кому.

Две недели лжедоктор пролежала в коме и в итоге умерла от обширного инсульта.

Пострадавшие от рук Алены Верди пациентки будут продолжать добиваться справедливости. Теперь они возьмутся за клинику, в которой проходили некачественные хирургические вмешательства.

Лже-хирург Алена Верди скончалась в больнице 00:00 00:00

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