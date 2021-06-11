Крабоед из банды Цапка не будет отбывать новый срок

Цеповязу не надбавят срок

Головорезов из Кущевки осудили больше 8 лет назад, но шлейф их преступлений тянется до сих пор. Сразу несколько бизнесменов подали на ОПГ в полицию и Следком за вымогательства крупных сумм. Несколько миллионов рублей требовали цапки в том числе и со станичного бизнесмена Александра Исюка.

- Деньги у меня вымогал Вячеслав Цеповяз, его жена Наталья, ее брат Иван Стришний, а еще Сергей Цапок, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев, - заявил силовикам предприниматель. – Они угрожали мне, если не принесу им денег.

Судя по всему, в колонии Цеповяз себе ни в чем не отказывает - крабы, красная икра. Фото: из открытых источников

И бизнесмен носил. Так, по словам Исюка, он передал цапкам больше 70 млн рублей. Но долгое время об этом не сообщал силовикам. Заявление принес только несколько лет спустя после того, как банду цапков осудили.

Владимир Алексеев сейчас отбывает пожизненное наказание, но скоро у него будет еще одна судимость

В прошлом году за вымогательство задержали бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана. Цеповяз в ОПГ отвечал за финансовые потоки, но уже отбывает свой срок в колонии. А еще он прославился своими пиршества в тюрьме строго режима. Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал, питался крабами и красной икрой, жарил шашлыки и даже владел тюремной пасекой.

Все действующие лица этого уголовного дела о вымогательстве, которое возбудили следователи, могли получить до 15 лет тюрьмы (а Цеповяз увеличить свой срок).

Но, как оказалось, доказать их вину уже невозможно за давностью лет.

Наталья Стришняя

- Никаких следов переводов на счетах не сохранилось. Из доказательств - только слова, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат Стришней.

В итоге уголовное дело в отношении членов банды цапка было прекращено.

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