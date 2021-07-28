Потерпевший от банды Цапков стал подозреваемым

Ранее Александр Исюк (слева) на все следственные действия ходил с полицейским

Александр Исюк - потерпевший по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, у него еще в 2010 году члены банды цапков вымогали приличную сумму - более 70 млн рублей. Но только в прошлом году Исюк подал заявление в полицию о вымогательстве, когда все члены кущевской ОПГ уже сидели на нарах. К предпринимателю приставили силовиков для защиты - чтобы с ним ничего не случилось. И взяли под госзащиту.

- Дело в том, что в адрес Александра Исюка и его семьи поступали угрозы. Поэтому следствием было принято решение о включение его в программу госзащиты, - пояснил тогда сайту "КП"-Кубань" адвокат бизнесмена Генрих Хачатуров. - Теперь потерпевший будет являться на следственные действия в сопровождении сотрудников полиции.

Но в июне 2021 года уголовное дело о вымогательстве в отношении членов банды Цапков было прекращено. А потерпевший Александр Исюк стал подозреваемым. Его жена Наталья приехала в Москву, чтобы обратиться к министру МВД Владимиру Колокольцеву и Генпрокурору РФ с просьбой справедливо рассмотреть дело её супруга.

По словам жены фигуранта, в отношении Исюка возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Напомним, что дело о вымогательстве у коммерсанта Исюка 70 миллионов рублей в 2010 году было возбуждено в отношении Федора Стрельцова, Алексеева, Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Позже, что дело в отношении Иванова и Цапка было прекращено в связи с их смертью, в отношении Стрельцова выделено в отдельное производство, потому что он до сих пор находится в розыске.

В конце февраля 2021 года прокуратура Ростова-на-Дону неожиданно не утвердила обвинительное заключение по делу, и адвокаты потерпевшего уже начали полагать, что вымогатели могут остаться безнаказанными.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что потерпевшего по делу банды Цапков взяли под госсзащиту и теперь его охраняет полиция. У кущевского бизнесмена Александра Исюка ОПГ вымогала более 70 млн рублей.

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