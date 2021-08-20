После ливня - море повсюду: в Анапе туристы идут вброд, чтобы попасть на пляж

Дорога до центрального пляжа в п. Витязево теперь выглядит так

Стихия, обрушившаяся на Краснодарский край, изрядно подпортила планы отдыхающих: из-за ливней, смерчей и ураганов они не могут спокойно насладиться уходящими летними деньками. В курортных городах то и дело вводят штормовые предупреждения, закрывают пляжи и ставят запреты на купание в море. Самым находчивым, конечно, удается найти альтернативу. Как, например, это сделала девушка из Сочи, решившая позагорать прямо под окнами школы.

А вот отдыхающих в поселке Витязево, что находится под Анапой, такой вариант не устраивает - им невтерпеж поплескаться в море. В конце концов, зачем они приехали на побережье?

Однако теперь, чтобы добраться до центрального пляжа, туристам приходится переправляться вброд. Через еще одно "море".

- Просто жесть! - комментирует на видео мужчина. - На море приходится добираться через грязную воду. Лужи, без преувеличения, по колено! Даже машина утонула.

Но туристов это ничуть не смущает. Они, вооружившись спасательными кругами и тяжелыми пляжными сумками, идут по воде с неприятным запахом.

Погода, кстати, к отдыху на пляже сейчас располагает. На небе - ни облачка. Хотя ночью в акватории моря кружили мощные смерчи и громыхали молнии, а утром шел залповый ливень. Однако, несмотря на благоприятную погоду, купаться в море - не самая лучшая идея! На пляжах, напомним, по-прежнему действует запрет, у воды дежурят спасатели, которые следят за теми, кто решит нарушить требование.

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