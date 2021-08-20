Курорты Кубани заливает, а в Крыму - тропическая жара: где на Черном море провести выходные и не попасть в шторм

Отдохнуть с комфортом на побережье можно далеко не везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

То, что в последние недели происходит в Краснодарском крае, иначе как погодным апокалипсисом не назовешь. На регион вылилось рекордное количество осадков, словно природа возмещает то, что не дала в 2020-м, когда была жуткая засуха. Под куполом циклона остается весь край, но сильнее всего достается Черноморскому побережью, где и происходит разгул стихии.

Пару дней назад от стихии страдали Анапа, Новороссийск и Крымск. Там выли сирены - жители буквально сидели на чемоданах, готовились к возможной эвакуации. После небольшой паузы на регион обрушились небывалые ливни, которые привели к потопам. Заливало Анапу, а еще топило Славянск-на-Кубани. На трассу, по которой обычно тысячи туристов едут к морю - Абинск – Шапсугская - сошел сель.

Стоит сказать, что в Геленджике такой мокрой погоды не было, но там в море бушевал смерч, который вышел на сушу и продолжил показывать свой нрав на пляже.

Через пару часов воронку заметили в Анапе, которая кружила над водной гладью на фоне молний.

А к утру в море вновь образовалась воронка, напугавшая туристов.

Миновало и Азовское побережье. Там от стихии пару дней назад пострадал лишь Темрюкский район, где заканчивают откачивать воду из домов жителей. Но на остальной прибрежной части тихо-спокойно.

ГДЕ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ

Сейчас стихия не успокаивается. В Нижнебаканской станицы и Крымске ввели режим ЧС из-за наводнений. Дорогу основательно затопило около хутора Горного — движение на участке пути остановлено. Власти готовятся включать сирены. Это трасса, которая ведет в сторону моря.

На границе Новороссийска и Крымского района тоже не проехать. В Анапе снова ограничили движение на трассе из-за ливня.

Фото: оперативного штаба края.

НА ЗАМЕТКУ

Какая погода ждет туристов

О том, что на Кубань обрушится стихия, сообщали заранее. И еще до того, как пошел дождь, во многих районах ввели режим повышенной готовности. Штормовое предупреждение пока тоже не снимают - оно действует до 21 августа. Потому что прогнозы синоптиков неблагоприятные. Ожидаются и ливни, и грозы, и шквалистый ветер, возможен и град. Над морем будут бушевать смерчи - их ждут на участке от Анапы до Магри. Кроме того, непогода может стать причиной подъема уровня воды в реках.

Фото: оперативного штаба края.

- Подготовиться к стихии стоит всем районам Кубани, особенно Черноморскому побережью, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от любых походов на пляж. Погода у моря стремительно меняется - солнце в течение пары минут скрывают тучи. Волны и возможные смерчи - все это таит опасность, хоть и завораживает отпускников.

Да и после всех потопов в море плавать не рекомендуют. Все пляжи закрыты, на них дежурят спасатели, но это особо не останавливается туристов, приехавших плавать в море. Даже стихия преградой не стала.

- Черное море потихоньку начинает очищаться, но для полного восстановления потребуется время, - говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александр Колесник. - Чтобы оправиться от непогоды, нужно не меньше недели.

Судя по прогнозам, «штормовое» могут продлить, поскольку циклон собирается уходить с территории Кубани лишь после выходных.

КСТАТИ

Все крымские пляжи открыты для купания

В Ялте после сильных ливней и режима ЧС все береговые территории начали работать еще в конце июля. Последними открыли пляжи «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Бегущая по волнам». Керченские береговые линии после последнего потопа тоже не были закрыты для туристов, купание было ограничено только из-за штормового предупреждения, но сейчас оно снято.

Так что в выходные можно смело ехать в Крым. В грядущие выходные осадков не ожидается, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Последний штормовой день, во время которого действует штормовое предупреждение, и возможны сильные дожди, - 20 августа.

21 августа погода улучшится. Осадков в разных регионах полуострова не ожидается, только переменная облачность. Воздух прогреется до +30 градусов.

22 августа тоже будет комфортная погода – облачность, температура воздуха днем до +30 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +13…+18 градусов.

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