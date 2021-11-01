Премия "Настоящие люди" проходит в Краснодарском крае

Голосование за номинантов премии «Настоящие люди» стартует в Краснодаре 8 ноября. В шорт-листе – жители Кубани, которые не прошли мимо чужой беды, которые спасают и помогают людям от чистого сердца.

- В нашем крае много героев, о которых мало кто знает. Поэтому мы рассказываем о них на радио, показываем на сайте и пишем в газете, - говорит главный редактор Краснодарского филиала медиагруппы "Комсомольская правда" Ольга Шахова. - Каждый день в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» на волне 91.0 FM мы рассказываем о тех, кто не прошел мимо чужой беды, мы пишем о настоящих людях на нашем сайте kuban.kp.ru - одном из самых посещаемых на Кубани. Среди номинантов премии "Настоящие люди" врачи, волонтеры, благотворители, обычные жители и даже дети. Все те, у кого в крови - помогать людям. И участником нашей премии еще могут стать герои, о которых еще никто не знает. До 8 ноября загружайте их фото на нашем сайте, расскажите небольшую историю об этом человеке. И о нем узнает вся Кубань. А еще он попадет в шорт-лист нашей премии "Настоящие люди".

В конце года в эфире радио "КП" - Краснодар" пройдет трехчасовой марафон, на котором в прямом эфире вручат награды от партнеров "КП" победителям и номинантам.

Голосование за участников премии стартует на kp.ru 8 ноября и продлится до 22-го числа. Дипломы, премии получат все, а пятерке участников, которые наберут больше всех голосов, вручим путевки на море.

Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов так прокомментировал важность премии «Настоящие люди»:

- Я уверен, что такой замечательный проект нужен нашему городу. Сегодня важно рассказывать о героях нашего времени: врачах, пожарных, спасателях и просто про краснодарцев, которые не проходят мимо сложной ситуации. Благодарю редакцию «Комсомольской правды» за инициативу создать этот социальный проект, - прокомментировал Евгений Наумов.

Добрую акцию радио «КП» - Краснодар» поддержала и руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова.

- Здорово, что «Комсомолка», как истинно народное издание, обращает внимание на такие моменты. Благодарна «КП» за столь замечательный проект. Всегда интересно читать о героях, узнавать о них, и видеть, что среди нас огромное количество интересных, добрых, отзывчивых, решительных людей, которые каждый день делают добро и улучшают нашу жизнь.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРЕМИИ "НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ" ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПРЕМИИ? ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-918-377-00-13 (Мария).

БУДЬ В КУРСЕ

Кто уже попал в шорт-лист премии

Руководитель благотворительной организации Анна Малова.

Врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский, который пишет картины и продает их на благотворительных аукционах.

Мэр Анапы Василий Швец и начальник МВД курорта Андрей Платонов, которые спасли женщину во время наводнения.

Туристы, которые потушили пожар в Сочинском нацпарке - Владислав Тренин и Дмитрий Колесников.

Дети, которые обнаружили на морозе продрогшего щенка, а потом несколько часов согревали его своими куртками, пока не подошли волонтеры.

Организатор концертов звезд шоу-бизнеса, который в разгар пандемии все бросил и ушел санитаром в COVID-госпиталь - Петр Лисин.

Полицейский Александр Руднев, который спас людей, застрявших в машине на рельсах перед приближающимся поездом.

Юрий Карпунин - он вытащил тонущего ребенка из озера в горах Красной Поляны.

Максим Прохода, который спас из затопленных домов под Горячим Ключом 10 человек.

Мужчина, который попал в реанимацию после того, как вступился за девушку в Геленджике - Александр Сорокин.

И многие другие